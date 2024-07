Lleida es queda sense una ajuda de tres milions d'euros per millorar la Seu Vella

La ciutat s’ha quedat sense una ajuda de 2.987.755 euros dels fons europeus Next Generation per rehabilitar el conjunt monumental de la Seu Vella per falta de pressupost europeu. Una decisió de la qual el govern municipal va informar ahir en la comissió de Bon Govern, en la qual va detallar que l’actuació havia obtingut una valoració de 59 punts mentre que els últims projectes subvencionats n’han obtingut 68,5. Malgrat aquesta resolució negativa, des del grup d’ERC es van posar a disposició del govern municipal per fer “un front comú” a Madrid per pressionar i que Lleida pugui optar finalment a aquesta ajuda. Paral ·lelament, també es va informar de la denegació d’una ajuda de 110.000 euros per al Centre de Negocis i Convencions, l’ens que gestiona la Llotja. D’altra banda, també es va presentar el projecte Hermes-Lleida 2030, que té per objectiu la digitalització de l’oficina de Turisme Lleida i implantar diversos programes i plataformes per promocionar i informar de l’oferta turística de la ciutat els visitants, que tenen un pressupost de 780.077,17 euros. També es va aprovar que el 12 de maig i el 29 de setembre siguin festius d’obertura comercial el 2025.