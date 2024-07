La Mariola insta Aqualia a informar més i millor dels talls de subministrament

L’associació de veïns de la Mariola demanarà a l’empresa concessionària del servei d’aigua, Aqualia, que millori les comunicacions amb els veïns del barri per informar-los de talls d’aigua, avaries o problemes en el subministrament “perquè no es repeteixin situacions com les de la primavera passada”, quan desenes de blocs del Grup Mariola es van quedar sense subministrament. “És una de les mesures que veiem més necessàries de prendre com més aviat millor perquè creiem que informar més i millor servirà perquè siguin més efectius a ajudar persones vulnerables i per detectar possibles fraus o a usuaris que s’aprofiten del sistema”, va dir ahir el president de l’entitat, Isaac Caballero. Aquesta proposta arriba després que a la primavera més d’un centenar de veïns es quedessin sense aigua per impagaments. Alguns dels blocs estaven connectats a la xarxa de manera fraudulenta i en d’altres els seus veïns culpaven els administradors de la comunitat d’haver-se quedat els diners abonats per pagar les factures. “Cada dia veiem gent omplint garrafes d’aigua a les fonts del barri, per la qual cosa el problema no ha desaparegut i hi continua havent gent vulnerable i necessitada o que se n’aprofita, per això creiem que el millor seria que hi hagués una comunicació més fluida i intensa amb l’empresa concessionària”, va dir el president veïnal. D’altra banda, Caballero va reconèixer que l’obertura del centre operatiu de la Guàrdia Urbana al barri “s’ha notat bastant, la policia patrulla més pels carrers i ja gairebé no tenim queixes ni avisos per carreres il·legals a la zona”. No obstant, va dir que “la seguretat deu haver millorat, però l’incivisme i la brutícia dels carrers i places, no”.