La Paeria té 178 pisos de lloguer social i promou noves cessions

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) compta amb una borsa de mediació formada per 178 pisos per a lloguer social, tots cedits per particulars. No en queda cap de disponible, per la qual cosa ara inicia una campanya per promoure noves incorporacions actuant com a mitjancera i oferint bonificacions fiscals i assegurances d’impagament. Així, la Paeria pretén donar resposta a les 1.108 persones inscrites al registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial. Els preus del lloguer es fixen en funció dels indicadors de referència de la Generalitat, sempre per sota dels preus de mercat. Inclouen la quota de la comunitat, l’IBI i el rebut de les escombraries, i en tots els casos són inferiors als 550 euros al mes.

La xarxa de mediació de l’EMAU disposa d’una quarantena de pisos menys que a finals del 2022, quan en tenia 222. El seu gerent, Samuel de la Fuente, va advertir ahir d’una creixent “reticència” dels propietaris a cedir els seus habitatges per causes multifactorials, com la seua preocupació per l’impagament de les mensualitats. La primera tinenta d’alcalde i presidenta de l’EMAU, Begoña Iglesias, va explicar que l’empresa municipal acompanya i assessora en la redacció i firma del contracte, a més de vetllar pel cobrament i bon ús dels habitatges i buscar el pis més adequat per a cada família que ho sol·licita. Si cedeixen els seus habitatges buits a l’EMAU, els propietaris reben un 90% de bonificació en la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), així com pòlisses multirisc, Avalloguer i de defensa jurídica. També compten amb un servei municipal de mediació durant tot el contracte i un 80% de bonificació de la plusvàlua, en cas d’herència.“L’objectiu és ampliar la borsa de pisos de lloguer disponibles a preu assequible”, va afirmar Iglesias. “Sabem que hi ha moltíssima quantitat d’habitatges buits a la ciutat, segurament els seus propietaris estan dubtant i els agradaria posar-los de lloguer, però tenen moltes inseguretats”, va afegir. Sobre això, al registre d’habitatges buits i ocupats sense títol habilitant (RHBO) de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya consten 442 habitatges buits a la ciutat. Tanmateix, aquesta xifra es refereix únicament a habitatges els titulars dels quals són persones jurídiques i han estat adquirits en un procés d’execució hipotecària, mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària, i que no disposen d’un contracte que habiliti l’ocupació.La xarxa de mediació és un servei que presten conjuntament l’EMAU i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per la qual cosa en la presentació d’ahir també va participar el cap del servei territorial d’Habitatge de la Generalitat, David Freixa. També va assistir el director de l’EMAU, Guillermo Hervera.