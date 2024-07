Talls de llum diaris a Raimat per cigonyes que nien a les torres

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Raimat ha patit talls de llum cada dia durant les tres últimes setmanes a causa de la gran quantitat de cigonyes que nien o es posen dalt de les torres de les línies elèctriques. Hi ha una mitjana d’entre dos i tres interrupcions del servei diàriament, que afecten íntegrament el subministrament de tots els edificis i de l’enllumenat públic de l’entitat municipal descentralitzada (EMD). Solen durar diversos minuts, encara que ahir a la nit els veïns van haver d’esperar fins a dos hores per tornar a tenir llum després d’un nou tall, segons explica l’alcalde pedani de Raimat, Ivan Fernàndez. Afirma que van acudir-hi efectius de la Guàrdia Urbana i Bombers, així com tècnics d’Endesa, que van confirmar que les aus estan causant les incidències.

Endesa assenyala que qualsevol moviment a les línies comporta una desconnexió automàtica per motius de seguretat i que aquestes últimes setmanes hi ha més circulació de cigonyes del que és habitual. La incidència s’agreuja a Raimat perquè el Segrià es troba en el nivell 2 del Pla Alfa (prevenció d’incendis) dels Agents Rurals. Una portaveu d’Endesa destaca la importància d’evitar incendis i explica que tal consideració impedeix una reconnexió automàtica del servei, com és habitual, per la qual cosa una brigada ha d’inspeccionar la zona i demana autorització a Agents Rurals i Bombers per tornar a donar la llum. Només es pot reconnectar automàticament passades dos hores sense una autorització. També recorda que Endesa ha començat a instal·lar recentment –i preveu continuar habilitant– estructures piramidals en torres de les seues línies elèctriques de Lleida per evitar implantacions. L’objectiu és triple: evitar talls del subministrament, reduir la mortaldat de les aus i prevenir incendis.Per la seua part, Fernàndez lamenta la “inquietud” i el malestar dels veïns davant la falta de solucions a la situació. Insta “totes les institucions a posar remei i a pressionar la distribuïdora per trobar una solució”, i destaca la importància de preservar les aus, ja que “només ahir van morir tres cigonyes”, explica. Així, exigeix contundència al departament d’Acció Climàtica amb més controls de la població.