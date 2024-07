Retiren la coberta d'amiant del futur oratori del barri de Cappont de Lleida, que obrirà enguany

Vista aèria dels treballs per retirar la uralita del futur oratori de Cappont, situat en un antic rentador de l’avinguda Alacant. - SCD

Les obres per adaptar un antic rentador de cotxes de l’avinguda Alacant en un oratori de la comunitat musulmana Ibn Hazm ja han començat i ahir tècnics d’una empresa especialitzada van començar a retirar la coberta d’amiant de la part posterior del local.

Una actuació que va generar polèmica entre els veïns de la zona, que van denunciar que ningú no els havia avisat d’aquesta actuació i van posar en dubte que la retirada de l’amiant, un material tòxic, s’estigués fent correctament, ja que van assegurar que alguns operaris no anaven ben protegits i que no havien precintat degudament l’àrea.

L’exterior del recinte està tancat i hi ha un cartell d’avís d’obres.



A l’exterior del local hi havia ahir un cartell informant que l’empresa Teulades Lleida SL s’encarregava de la retirada de la uralita, que tardarà tres dies.

Els operaris van assenyalar que el tipus d’uralita que es van trobar “té un nivell de perillositat baix, però prenem totes les mesures per retirar-la i empaquetar-la degudament, i per a nosaltres tenim una dutxa especial que desinfecta els vestits i cossos de possibles restes tòxiques, tot es fa conforme a la normativa”.

L’interior del local, les obres del qual encara estan en fase inicial.

Per la seua part, la Paeria va dir que la retirada de l’amiant estava prevista en el projecte d’obres del nou oratori i que ho ha de fer una empresa especialitzada.

La previsió de la comunitat Ibn Hazm és que l’oratori s’inauguri a finals d’aquest any.