Quatre assalts en cases de l'Horta de Lleida en tres nits esgoten la paciència dels veïns

“Els veïns estan revolucionats. Portem diversos robatoris en pocs dies. Aquesta nit (per l’anterior) hi haurà patrulles amb cotxes, farem batudes”, explica D.S., veïna de Torres de Sanui, a l’Horta de Lleida, on han estat assaltats quatre habitatges en les tres últimes nits: dos diumenge a la matinada, una la de dissabte i una altra divendres. Un altre robatori, ahir a la tarda, va acabar d’esgotar la seua paciència.

Els Mossos d’Esquadra van confirmar els dos de la matinada de diumenge, un dels quals amb accés a l’habitatge i un altre en grau de temptativa amb desperfectes a la tanca que l’envolta.“Se’ns en riuen a la cara. Portem tres nits seguides, i si no fem res no ens fan cas” les autoritats, assenyala D.S.

Els robatoris, en els quals els lladres han sostret des d’electrodomèstics com televisors fins a motocicletes i en els quals han arribat a escalar a plantes superiors malgrat l’existència de càmeres i sistemes d’alarma, tal com mostra la foto que il·lustra aquesta informació, es concentren a la zona de xalets i cases de pagesos propera a les escoles i el local social de la partida, al costat de Vallcalent.

“Van començar al setembre a entrar a les cases. Hi ha molta gent gran i estan molt preocupats. Alguns veïns es plantegen anar-se’n a la ciutat”, afegeix.

Així mateix, un portaveu dels Mossos d’Esquadra va apuntar que la zona compta amb un dispositiu de vigilància policial adequat.

Els veïns es coordinen a través d’un grup de WhatsApp, xarxa de missatgeria a través de la qual mantenen contacte amb els d’altres partides de l’Horta, en les quals la percepció apunta també a un augment dels robatoris en domicilis.

Les dades oficials indiquen que, amb l’excepció del 2020 i del 2021 per les restriccions de la mobilitat, els robatoris en domicilis al terme municipal de Lleida arriben des de l’any 2018 a una cadència propera a un de diari, encara que lleugerament descendent, i després d’haver augmentat un 50 per cent en relació amb el lustre anterior.

Malgrat el seu escàs pes en la criminalitat local, que oscil·la entre el 3,5% i el 4,5% de les infraccions penals, es tracta d’una de les infraccions que més alarma social generen.“Comprenem i compartim la preocupació dels veïns i l’alarma que genera”, va assenyalar Francesc Montardit, president de la comissió de l’Horta de la FAV (Federació d’Associacions de Veïns) de Lleida, que, no obstant, es va mostrar contrari als sometents, que ja s’han organitzat a Marimunt, Moncada i Quatre Pilans. “Poden donar lloc a enfrontaments, però no saps amb qui t’estàs enfrontant”, va anotar.

La indiscreció del portal Idealista revolta els veïns

Alguns veïns de la partida de Torres de Sanui ja han formalitzat denúncies i d’altres les estan preparant contra el portal immobiliari Idealista per la informació sobre els seus habitatges, i també sobre els cotxes dels seus propietaris, familiars i empleats que posa a disposició de qui entri al web.

Aquesta plataforma distribueix aquestes imatges juntament amb el que presenta com a valoracions econòmiques dels immobles amb independència que els seus propietaris hagin mostrat o no, que acostuma a ser el segon cas encara que ni tan sols se’ls pregunta, la intenció de vendre’ls o de taxar-los.

Les imatges de les cases inclouen les tanques que les envolten, si n’hi ha, i plans amb la localització exacta i amb els traçats dels camins i carreteres de la zona, una informació que, òbviament, facilita la planificació del desplaçament de manera similar a com ho fan altres aplicacions que utilitzen el sistema de localització GPS.