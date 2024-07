El pàrquing de Magisteri tancarà fins al 9 d'agost

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El pàrquing de zona blava ubicat al solar de l’antiga escola de Magisteri, entre els carrers Sant Martí, Bonaire, Camp de Mart i Onofre Cerveró, estarà fora de servei des de demà fins al proper dia 9 d’agost. La clausura temporal d’aquest aparcament, gestionat per l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), està motivada per l’inici dels treballs topogràfics previs a la construcció de la futura seu del Govern a Lleida.

La Generalitat ha adjudicat les tasques a l’empresa G3 Desenvolupament Territorial SL i per executar els treballs cal deixar lliure durant aquells dies l’espai d’estacionament. La Generalitat va cedir a la Paeria l’ús del solar el 2020, en principi durant un període de tres anys per habilitar l’aparcament de zona blava, que disposa d’un centenar de places.Aquesta nova seu del Govern català aglutinarà totes les seues oficines a Lleida, que actualment estan repartides en diversos edificis de la ciutat, i acollirà uns 1.200 treballadors. El Govern impulsa aquest edifici al solar de Magisteri des de fa anys, tot i que en algun moment també va estudiar la possibilitat d’ubicar-lo a l’antiga farinaire La Meta, que al final va descartar. L’any 2022 va anunciar que les obres per edificar la nova seu a l’espai de Magisteri, de 5.216 metres quadrats, arrancarien el 2026 i que estarien enllestides el 2029. Ara ja s’inicien les prospeccions prèvies a la construcció.