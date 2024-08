Detinguts a l'agredir l'inquilí d'un pis per fer-lo fora per impagament

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir diumenge tres homes, d’entre 19 i 45 anys, acusats de coaccionar i agredir l’inquilí d’una habitació d’un habitatge a Cappont per fer-lo fora per impagament. La policia catalana sospita que el propietari de l’immoble els va contractar perquè obliguessin l’inquilí a anar-se’n.

Els tres estan acusats dels delictes de coaccions, violació de domicili i lesions lleus. Va ser a la tarda quan els Mossos van rebre un avís per uns aldarulls en un edifici de l’avinguda de les Garrigues. A l’arribar, van veure que hi havia bosses de roba i diversos objectes tirats per terra a l’accés a l’edifici. Al pujar a la primera planta, es van trobar el que inicialment semblava una baralla en un pis, amb una persona tirada al passadís i tres homes que sortien d’una habitació i un d’ells carregava amb objectes.Els agents els van identificar a tots i van comprovar que la persona que estava tirada a terra tenia llogada una de les habitacions. Aquest individu i un altre testimoni van explicar als Mossos que els tres homes havien vingut a desallotjar-lo per la força ja que feia uns mesos que no podia pagar el lloguer. Així mateix, els va dir que l’havien agredit i que un d’ells li havia pres el telèfon mòbil per evitar que truqués a la policia. Així mateix, cap dels tres va donar una explicació coherent de què feien al pis, del qual tenien claus malgrat no tenir-hi cap relació, i van acabar sent detinguts. Al que semblava el líder del grup, li van trobar el mòbil de la víctima a la butxaca. D’altra banda, dos d’ells compten amb antecedents.