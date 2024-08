Expedient sancionador contra l'amo d'un gos a Lleida que no estava ben alimentat i en una terrassa bruta

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida ha iniciat un expedient sancionador contra el propietari d'un gos, Simba, que estava sol permanentment en una terrassa sense netejar i que l'alimentació que rebia li proporcionaven els veïns, segons van assenyalar protectores d'animals. La Guàrdia Urbana i tècnics municipals, entre els quals serveis veterinaris, han verificat en una inspecció feta dimarts al vespre que el gos ha estat traslladat pel seu amo a un lloc adient, on rep menjar i aigua. A més, han constatat que està bé de salut però continuaran fent seguiment de la seva situació. Com que el lloc on estava abans no reunia les condicions, l'Ajuntament ha decidit iniciar l'expedient sancionador.

El propietari del gos podria haver incomplert l'Article 36.3.b de l'Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals. En aquest punt es tipifica com a infracció greu mantenir els animals sense alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènico-sanitari, de benestar animal i de seguretat, si el risc als animals és greu. L'expedient establirà l'import d'aquesta sanció, que pot anar dels 400 als 2.000 euros.

Després de comprovar que el gos ha estat traslladat en un lloc adient i que rep alimentació correcta, l'examen veterinari ha indicat que no presentava símptomes de desnutrició, deshidratació o d'altres que indiquessin maltractament. Sí que s'ha constatat però que l'allotjament on era anteriorment no reunia bones condicions. És per aquest motiu que s'inicia l'expedient sancionador. D'altra banda, el propietari del gos té tota la documentació registral i de control veterinari en regla.

La tinenta d'alcalde Begoña Iglesias ha volgut posar en valor i agrair la col·laboració de Tsunami Animalista i d'altres entitats que vetllen per la cura dels animals a l'hora de posar en avís aportar informació per poder actuar en aquest cas. Gràcies a la col·laboració ciutadana i a la intervenció dels serveis municipals s'ha pogut corregir la situació i ara el gos està en les condicions adequades.