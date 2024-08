Un tècnic d'Educació Infantil, a judici al ser acusat d'abús sexual a una nena

Un tècnic d’Educació Infantil espera el judici després que fa poc més d’un any fos denunciat per un suposat cas d’abús sexual a una nena en una aula d’I5 (alumnes de 4 i 5 anys), segons van confirmar ahir a aquest diari fonts solvents i professionals del sector. Els fets pels quals la família de la nena va presentar la denúncia haurien tingut lloc en l’últim trimestre del curs 2022-23 a l’Escola Alba, on treballava. Després de tenir constància de la denúncia, el col·legi i el servei d’Inspecció del departament d’Educació ho van notificar als equips funcionals d’experts (EFE), constituïts fa uns anys pel departament de Salut per atendre suposats casos d’abusos –ja siguin sexuals o de maltractaments– a nens i adolescents. Aquests professionals s’encarreguen de fer un diagnòstic clínic del menor i de facilitar-li assistència psicològica si consideren que és necessària. Paral·lelament, Educació va obrir un expedient disciplinari, que va quedar en suspens de forma automàtica una vegada es van obrir les diligències judicials, per la qual cosa de moment no ha dictat cap resolució sobre això.

Segons la informació recollida per SEGRE, després de la denúncia de la família inicialment el docent va agafar la baixa mèdica i després va sol·licitar una excedència temporal, situació en la qual es trobaria ara a l’espera que se celebri el judici i hi hagi la corresponent sentència. Aquest diari ahir va intentar sense èxit contactar amb l’acusat.El docent és tècnic d’Educació Infantil, una figura encarregada de col·laborar amb els mestres per definir processos i programar activitats que afavoreixin el desenvolupament dels nens de 0 a 6 anys.

Per ser tècnic es requereix el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de Tècnic Superior en Educació Infantil, i els professionals han d’estar sempre sota la supervisió d’un diplomat en Magisteri per l’especialitat d’Educació Infantil i/o un llicenciat com pot ser un pedagog.Els hospitals públics de la demarcació amb àrea de pediatria van detectar fins a 64 casos d’abusos d’abusos sexuals a nens i adolescents a les comarques lleidatanes durant els nou primers mesos de l’any passat. Els casos van augmentar un 30,6 per cent respecte al mateix període de l’any passat i la xifra va arribar a la de tot el 2022, quan el departament de Drets Socials en va comptabilitzar seixanta-cinc al Registre Unificat de Maltractament Infantil (Rumi-Salut).

L’últim docent lleidatà acusat pel mateix delicte va ser absolt

L’últim docent lleidatà acusat d’abús sexual a una menor va ser absolt el maig pel Jutjat Penal 2, que va considerar que faltaven elements de prova que corroboressin la versió de la víctima, així com que el relat de la noia va incórrer “en un conjunt d’anomalies descriptives que posen en dubte la fiabilitat del seu testimoni”. Era un exprofessor de l’institut Màrius Torres que va ser acusat d’abusar sexualment el 2020 d’una exalumna, que llavors tenia 17 anys, quan va acudir a casa del docent per recollir uns llibres. La jove va declarar que el professor li va proposar de fer-li un massatge, li va aixecar la camisa, li va descordar el sostenidor i li va tocar els pits des de la part lateral. L’acusat va dir que “no hi va haver res sexual, ni tocaments”, encara que va admetre que li havia descordat el sostenidor. El tribunal va determinar que ha de prevaler la presumpció d’innocència i va rebutjar els arguments acusatoris.