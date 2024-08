Els jutjats lleidatans van anul·lar un 39,6% dels judicis el 2023

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els jutjats lleidatans van suspendre l’any passat un 39,6% del total de vistes assenyalades en un exercici que, malgrat tenir menys assenyalaments que l’anterior, va estar marcat per vagues de col·lectius com els funcionaris i els Lletrats de l’Administració de la Justícia (antics secretaris judicials). Segons consta en les últimes dades publicades per la Fiscalia, el 2023 els tribunals de la província van suspendre un total de 1.442 vistes de les 3.636 assenyalades. Per jurisdicció, se’n van anul·lar 975 als Jutjats Penals, el 49% del total de programats, mentre que es van suspendre 424 vistes per delictes lleus, el 27,3% del total. A l’Audiència de Lleida, estaven previstes 105 vistes orals i només se’n van arribar a celebrar 43 (el 41% del total de judicis previstos). De fet, aquest tribunal és l’únic que registra un augment de les anul·lacions respecte al 2022, amb una pujada del 16,2%, concretament.

Segons les dades de la Fiscalia, l’any passat hi va haver menys judicis assenyalats i també van baixar els que van ser anul·lats, encara que aquests augmenten en percentatge sobre el còmput total. Unes dades marcades per les protestes dels secretaris judicials, que van mantenir des del 23 de gener fins al 28 de març del 2023 per reclamar millores laborals i salarials, la qual cosa va suposar la suspensió d’unes 500 vistes. Posteriorment hi va haver la protesta dels funcionaris de l’administració de Justícia que, entre maig i juliol, va suspendre més d’un miler d’actuacions als jutjats de les comarques lleidatanes. En conjunt, el 2023 es van celebrar 2.194 judicis a les comarques lleidatanes, un 13% menys que el 2022, i es van mantenir estables a l’Audiència amb 62.