Els casos de tos ferina segueixen a un nivell alt tot i reduir-se un 73% a partir del maig

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els casos de tos ferina han baixat de forma notable després del repunt dels primers mesos de l’any. El departament de Salut confirma un “clar descens” a la província a partir del juny i assenyala que entre maig i agost hi va haver un 73% menys de casos que entre gener i abril, quan van ser 411. Així, els casos diagnosticats en el segon quadrimestre de l’any serien uns 110. Encara que es tracta d’una baixada considerable, en els últims quatre mesos hi ha hagut més contagis que en tot el 2023, quan van ser 77. De fet, Salut va confirmar que la xifra de l’any passat ja es va superar en el primer mes i mig del 2024, quan hi va haver una vuitantena de casos.

La tos ferina, també coneguda com a pertussis o tos convulsa, és una infecció respiratòria altament contagiosa que provoca atacs incontrolables de tos i pot arribar a dificultar la respiració. Pediatres van explicar que la majoria de lleidatans que s’han encomanat són adolescents, mentre que la incidència seria menor en nadons o nens de poca edat. En efecte, Salut confirma un “notable ascens” de contagis a Catalunya a partir de l’any 2022, sobretot entre els 5 a 14 anys i, especialment, entre els 10 i 14 anys. La malaltia es tracta amb antibiòtics i la tos pot durar algunes setmanes més, però els professionals van assegurar que els casos no són greus.Una de les causes que podrien explicar el descens de la incidència a partir del juny és el menor contacte entre nens durant l’estiu al no haver-hi escola. De fet, bona part dels contagis registrats el gener i el febrer del 2024 es van donar en brots que van tenir lloc en diversos col·legis de la capital.

Els casos han anat a l’alça des del 2022 i afecten principalment nens d’entre 5 i 14 anys

A Catalunya, la tos ferina està inclosa al calendari de vacunacions als 2 i 4 mesos, amb dosi de record als 11 mesos i als 6 anys. El departament de Salut va anunciar a començaments d’agost que preveu incorporar la vacunació contra la tos ferina als adolescents d’entre 11 i 12 anys, com reclamaven els pediatres. Salut assegura que la vacunació és la principal mesura preventiva, però no protegeix durant tota la vida. Així, “és important rebre totes les dosis recomanades”, afirma.Paral·lelament, el nou calendari vacunal preveu incorporar la vacuna contra el rotavirus per a tots els nens nascuts a partir del proper gener, així com la del virus del papil·loma humà a tots els joves homes d’entre 12 i 18 anys no immunitzats.