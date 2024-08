Un de cada tres presos de Ponent compleix penes per robatoris

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un de cada tres reclusos del Centre Penitenciari Ponent ha estat empresonat per delictes de robatori, ja sigui amb condemna o de forma preventiva. Segons les dades del departament de Justícia a 14 d’agost, la presó lleidatana compta amb 221 reus per robatoris, dels quals més de la meitat, 119, van cometre assalts amb violència i intimidació. Així mateix, 53 presos més ho són per robatoris amb força, 31 per robatoris en casa habitada, i 18, per furts.

Segons les dades de Justícia, la presó té 640 interns, dels quals 611 són homes i 29, dones. Una xifra similar a la registrada en el mateix període de l’any passat. Segons el tipus de delicte, 55 interns estan a la presó per homicidi i 46, per delictes contra la llibertat sexual. D’aquests, 23 estan a l’espera de judici o ja complint condemna per violència sexual contra menors d’edat. Per salut pública i tràfic de drogues es troben a la presó 128 persones, i 14 més hi estan per delictes contra la seguretat viària. Quant al règim, a 14 d’agost hi havia 23 interns en règim tancat (17 per inadaptació i sis per perillositat), mentre que una trentena de reclusos complien la seua condemna en tercer grau.