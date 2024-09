Aparten de la cuina de la presó de Lleida l’intern condemnat per homicidi al saber-se el cas

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La direcció del Centre Penitenciari Ponent va apartar preventivament ahir de la cuina de la presó l’intern que compleix condemna per homicidi, segons van informar fonts del departament de Justícia després que aquest diari fes públic el cas. Aquesta mesura s’ha adoptat al cap d’una setmana que l’intern es reincorporés a la cuina.

Aquestes mateixes fonts van explicar que s’està fent “un procés de revisió exhaustiu de tots els sistemes i criteris habituals” per a aquest tipus de casos i es persegueix “l’objectiu de reforçar i extremar les mesures de seguretat”.

Val a recordar que el març passat van ser apartats de la cuina cinc interns condemnats per delictes de sang –un dels quals el que aquesta última setmana ha tornat a treballar en aquest espai– arran de l’assassinat d’una cuinera en Mas d’Enric, a Tarragona, en mans d’un reclús. La decisió també es va portar a terme en altres presons de Catalunya. Els cinc apartats compleixen condemna per homicidi (3) i dos per actes violents (2).

El que va ser reincorporat és un home que el 2018 va ser condemnat a 15 anys de presó per assassinar un compatriota pakistanès a Barcelona. Primer va agredir la víctima, que va ser traslladada a l’hospital. Posteriorment, el va apunyalar mortalment quan va sortir del centre.

Es tracta d’un reclús que ha acumulat diversos expedients a la presó lleidatana, almenys un per una baralla amb un altre intern i per tinença d’objectes prohibits. També s’hauria mostrat reticent a la rehabilitació i hauria rebutjat tractaments. Abans de la cuina, l’intern també va treballar als tallers ocupacionals però el van expulsar per baix rendiment i per faltes d’assistència.

El retorn del reclús a la cuina, amb accés a ganivets, va generar preocupació entre el personal. Així mateix, no ha transcendit el motiu pel qual es va produir.

CSIF afirma que “el sistema ha col·lapsat”

El sindicat CSIF va afirmar ahir que “els interns condemnats per delictes de sang, amb un historial de violència penal o penitenciària, o amb patologies psiquiàtriques, no han de tenir accés a destinacions de risc potencial, com és una cuina penitenciària”. Va assenyalar que els casos del crim de Mas d’Enric i de l’intern destinat a la cuina de Ponent són exemples similars que il·lustren aquesta problemàtica.

CSIF va afegir que “el risc zero no existeix en l’àmbit penitenciari, i la responsabilitat de la direcció és procurar minimitzar-lo, evitant decisions errònies que, allunyades del sentit comú, posin en perill la seguretat del personal”. Exigeixen al nou Govern “un canvi en la política penitenciària. El nostre sistema ha col·lapsat i és necessari un replantejament que garanteixi la seguretat dels treballadors públics”.