Li roben la cartera amb l’‘estafa de la taca’ als Camps Elisis de Lleida i fugen a la carrera

Un veí de Lleida de 76 anys va ser víctima a última hora del matí d’ahir d’un robatori als Camps Elisis de Lleida amb el conegut com l’estafa de la taca. Els fets van succeir cap a les 11.35 hores quan l’home passejava pel passeig lateral del recinte, a l’altura del Palau de Vidre. Un individu d’uns 50 anys se li va atansar per darrere, li va dir que s’havia tacat l’esquena i la part posterior dels pantalons i es va oferir a netejar-li.

Va ser una maniobra per distreure’l, agafar-li la cartera que portava a la butxaca posterior dels pantalons i sortir corrents, pujant a un cotxe en marxa que l’espera a escassos metres. El cotxe se’n va anar en direcció a Victoriano Muñoz. Un altre vianant es va adonar dels fets i va trucar a la Guàrdia Urbana per alertar del robatori.

La Policia Local, que va activar dos patrulles, va fer una recerca per la zona i va recollir la denúncia. “Ha estat molt ràpid. L’home m’ha dit que m’havia tacat i, molt amablement s’ha ofert a netejar-me. Però al fugir corrent m’he adonat que havia estat víctima del robatori i ha estat ell qui m’havia ruixat amb un líquid”, va explicar la víctima. Per la manera d’actuar del lladre, es desprèn que no era el primer cop que ho feia.