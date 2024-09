La Paeria de Lleida cedirà solars al Govern per a 250 pisos i en vendrà 24 per a xalets i dos blocs

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria cedirà a la Generalitat el dret de superfície de quatre solars a la Bordeta, els Mangraners i Balàfia per construir 250 pisos de promoció pública de lloguer assequible, pensats per a l’emancipació juvenil i per a famílies de la ciutat. Així mateix, preveu licitar aquest mes la venda de 22 parcel·les als Mangraners –a la zona de Torre Salses– per construir cases en un “nou format residencial”, ja siguin aïllades o adossada. També vendrà dos finques municipals més per a edificis plurifamiliars al carrer Narcís Monturiol (Instituts) i al carrer Palauet (la Bordeta), amb una capacitat total de vint de pisos de renda lliure.

Així mateix, traurà a concurs la venda per a usos industrials del solar municipal al polígon Torre Solé. Ho va anunciar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, després de presidir l’última reunió de la comissió de seguiment de l’estratègia de l’habitatge juntament amb la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias.

La comissió també va valorar favorablement la compra de cinc habitatges a la Mariola, a la zona que pròximament es millorarà urbanísticament, per facilitar el desenvolupament del pla. Sobre això, Larrosa va recordar que els professionals interessats a redactar el pla de millora urbana poden presentar la sol·licitud per participar en el concurs de projectes fins al 23 de setembre.

D’altra banda, en la reunió es van acordar els objectius que apareixeran en el procés de concurs per a l’elaboració del pla de revitalització del Centre Històric: preservar i revaloritzar el patrimoni cultural i arquitectònic; fomentar la millora de l’habitatge, els espais públics i les zones verdes per augmentar la qualitat de vida; promoure’n la recuperació econòmica mitjançant el suport al comerç local, la promoció turística i l’establiment d’activitats econòmiques sostenibles; fomentar la cohesió social i la participació de la ciutadania; millorar la mobilitat i la connectivitat amb la resta de la ciutat; i promoure la sostenibilitat en la planificació urbanística. “Volem recuperar les cobertes tradicionals i els balcons del Centre Històric, però ha de ser compatible amb el fet d’avançar en temes de transició ecològica”, va assenyalar l’alcalde.

El Barri Antic “és segurament l’espai més gran de la ciutat, concentra el 95 per cent del nostre patrimoni històric i artístic i té una diversitat extraordinària, amb una vuitantena de nacionalitats que hi conviuen”, va afegir.

Larrosa insisteix en més duresa judicial i que hi hagi més mossos

Larrosa va anunciar que el 4 d’octubre es reunirà a Barcelona amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb qui “obrirem l’agenda de Lleida i parlarem d’educació, habitatge o mobilitat”, va afirmar. L’alcalde va explicar que també tractaran la “frustració” sobre la seguretat i va afirmar que “se’ns ha comunicat extraoficialment que s’incorporaran una quarantena de nous Mossos a Ponent”. No va aclarir si el número inclou els 35 que es van incorporar fa uns dies. També va reiterar la necessitat de disposar d’un “pla real d’implantació d’agents perquè anem de cul amb totes les necessitats de la ciutat”. Larrosa va valorar que “els jutjats haurien de tenir prou recursos perquè els assenyalaments funcionin i no s’alenteixi tant l’acció” i que hi ha una “sensació d’impotència per part dels poders públics i d’impunitat per part dels malfactors, i que hem de resoldre”.