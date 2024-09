Entra en funcionament un radar de tram a l’A-2 al Bruc

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit, conjuntament amb el ministeri de Transports i Mo· bilitat Sostenible, ha posat en funcionament un nou radar de tram a l’autovia A-2, a la zona del túnel del Bruc, en direcció a Barcelona. L’objectiu és incre· mentar la seguretat en aquest punt, reduir la velocitat exces· siva i combatre la sinistralitat viària. La instal·lació d’aquest dispositiu s’emmarca en les di· rectrius fixades en el Pla de se· guretat viària 2024-2026.

Segons Trànsit, són una eina eficaç per aconseguir els objec· tius europeus de reducció de les víctimes. Amb aquest radar ja són 242 els punts de control implantats a la xarxa viària ca· talana, dels quals quaranta-un són radars de tram. El nou ra· dar de tram funcionarà entre els punts quilomètrics 563, 225 i 570, 127 de l’A-2 al Bruc i con· trolarà la velocitat al llarg de gairebé set quilòmetres en di· recció a Barcelona. La velocitat màxima permesa en tot el tram és de 80 quilòmetres per hora, un límit que s’ha homogeneïtzat per augmentar la seguretat d’un punt que registra una elevada accidentalitat. Així mateix, la instal·lació d’aquest cinemòme· tre coincideix amb unes obres de reparació d’un viaducte de l’A-2 per part del ministeri de Transports que obliguen a deri· var la circulació de camions de matèries perilloses per l’interior del túnel del Bruc en direcció a Barcelona. Segons assenya· la Trànsit, la velocitat excessi· va o inadequada va intervenir l’any passat com a causa en el 10,6 per cent dels accidents amb víctimes en vies interurbanes a Catalunya.

Val a recordar que el doble radar de tram de l’A-2 entre Tàrrega i Vilagrassa, a l’Urgell, no funciona des del passat 7 de gener després que un camió xo· qués contra una de les estruc· tures metàl·liques on hi havia les càmeres.