La Paeria descarta rehabilitar la piscina de Gardeny i busca una altra ubicació fora del Turó

La Paeria descarta finalment rehabilitar les piscines municipals de Gardeny, que estan en desús des del 2019 i totalment destrossades, i busca un emplaçament alternatiu per construir-ne unes fora del Turó. Així ho va afirmar l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va subratllar que quan van accedir al govern van comprovar que les actuals instal·lacions estan en un estat pèssim. En principi, la Paeria havia reservat una partida al pressupost d’aquest any per redactar el projecte d’adequació d’aquestes piscines de Gardeny, ubicades darrere de l’antiga discoteca Hill, però la idea ara és dotar el barri d’altres piscines en una altra zona. L’associació de veïns de Turó de Gardeny ha reivindicat en reiterades ocasions disposar d’aquest equipament. El govern anterior va xifrar en uns 100.000 euros la inversió necessària per rehabilitar-les. El vas de la piscina gran està ple de restes vegetals i d’objectes de tot tipus i desaprofitaments i fins i tot hi ha una nevera.

Així mateix, les instal·lacions de l’antiga discoteca també estan més que decrèpites, vandalitzades i fins i tot semblen okupades. En algunes zones aquesta setmana hi havia roba estesa i també lones i altres materials a tall de parets en alguns espais. A més, s’hi podia apreciar una gandula, diversos coixins i una petita piscina de plàstic.