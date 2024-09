Lleida guanya 129 docents mentre que el nombre d'alumnes es manté

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou curs escolar va començar ahir per al voltant de 62.000 alumnes lleidatans d’Infantil, Primària i ESO amb 129 dotacions docents (jornades completes) més que el setembre passat. A les comarques del pla passen de 5.021 a 5.125 (104 més) i al Pirineu pugen de 1.006 a 1.031 (25 més), mentre que el nombre d’alumnes és similar al d’un fa un any, malgrat que Educació encara no n’ha donat xifres detallades.

Els centres consultats per aquest diari van començar el curs amb normalitat, a pesar que sindicats van alertar que n’hi ha alguns que encara no compten amb la plantilla docent al 100% perquè falten per cobrir algunes places d’especialitats concretes, com les d’alguns professors d’informàtica.

Mentrestant, uns 800 nens comencen el curs a les setze escoles bressol que gestiona l’ajuntament de Lleida. “El paper dels mestres i de les escoles bressol, les escoles i els instituts són essencials per fer de Lleida una ciutat educadora i cívica”, va afirmar l’alcalde, Fèlix Larrosa. Així mateix, aquest dijous començarà el curs per a uns 12.500 alumnes lleidatans de Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior (Formació Professional).En un altre ordre, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar a Figueres que el Govern aprovarà avui “un acord de col·laboració amb l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)” que organitza les proves PISA, per assolir “l’excel·lència de l’educació”.

El sindicat USTEC va rebutjar el que considera una “intromissió empresarial” en l’educació. La consellera d’Educació, Esther Niubó, va afirmar que millorar el sistema educatiu és una prioritat del Govern i que l’OCDE hi pot ajudar.Per la seua part, CCOO insisteix en la necessitat de sumar aules d’acollida, reduir ràtios i ampliar l’oferta pública d’FP. També insta a derogar el decret de plantilles, que també censura el sindicat de Secundària ASPEPC. El seu portaveu, Ramon Panadés, destaca que l’“antiguitat, els mèrits i la transparència” han de primar en les assignacions.