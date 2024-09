'Campament' sota el pont

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Grans quantitats de roba de tot tipus estesa i tirada a terra –incloses unes sabates de taló– al costat d’objectes diversos com maletes, una cadira de rodes, una regadora, olles i paelles, matalassos, garrafes d’aigua i residus diversos estan emmagatzemats sota el pont del ferrocarril, a l’altura de l’avinguda del Segre. Encara que els baixos del viaducte estan completament tancats per impedir el pas, diverses persones sense llar s’han assentat formant un nou campament al lloc.

Per altra banda, els ocupants han desplaçat la tanca parcialment al tram més pròxim a la bàscula municipal. Així, han tret l’última barrera i l’han relligat d’un costat a la tanca contigua perquè funcioni com una porta.Aquest assentament se situa a uns quants metres –a l’altre costat del riu– des d’on els veïns van alertar que es va formar fa uns dies als coberts de la Fira, on la comunitat musulmana Ibn Hazm torna a resar després de sortir del pavelló 4 perquè es pugui preparar la Fira de Sant Miquel. Allà també es poden veure matalassos, cartrons i roba.Així mateix, veïns del Centre Històric també han denunciat la presència de persones sense llar vivint en barraques en un solar entre els carrers Sant Andreu i la Suda. “No sabem si dormen al barri, però des que es va tancar el dispositiu d’acollida a finals de març veiem més persones durant el dia i el vespre”, va explicar dies enrere un portaveu de l’associació Som Veïns.