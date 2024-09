La Paeria de Lleida cobrarà l’ús dels seus 5 carregadors de cotxes elèctrics i fixarà límits de temps

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament cobrarà per l’ús dels cinc punts de recàrrega de vehicles elèctrics que té per la ciutat i fixarà límits de temps per evitar "que aquests espais siguin aparcaments". Un anunci que ha fet aquest migdia la tinenta d’alcalde de Seguretat i Mobilitat, Cristina Morón, després de celebrar la comissió municipal, i ha justificat aquesta regulació al·legant que han detectat "un mal ús" d’aquests espais. D’aquesta manera, es cobrarà una taxa de 0,35 euros el quilowatt per utilitzar un dels cinc punts de càrrega de vehicles elèctrics que són propietat de la Paeria, que estan situats als carrers General Brito i Magí Morera, l’avinguda de Pinyana, la cruïlla de Pinyana amb Rovira Roure i a l’aparcament subterrani de la plaça Sant Joan. Per als carregadors que tinguin una potència de més de 22 quilowatts el temps màxim de càrrega serà de 45 minuts; per als que tinguin entre 11 i 22 quilowatts serà de 90 minuts; mentre que per als d’una potència inferior als 11 quilowatts l’estada màxima serà de 6 hores. Morón ha detallat que si un vehicle excedeix el límit de temps d’aquests punts se li aplicarà una recàrrega de 0,2 euros per minut. La tinenta d’alcalde ha afegit que actualment hi ha uns 368.000 vehicles a Lleida, dels quals un 0,93% són elèctrics, i que amb aquesta regulació preveuen ingressar uns 99.000 euros anuals, que és el preu exacte que els costa el manteniment d’aquests punts de recàrrega.

Paral·lelament, Morón va informar que han començat a instal·lar una vintena de càmeres de videovigilància entre la plaça Paeria i el carrer Sant Antoni i que en col·locaran tres més pel Centre Històric a proposta de la Guàrdia Urbana per millorar la seguretat de la zona. En relació amb el diàleg competitiu que ha iniciat la Paeria amb empreses tecnològiques per millorar la seguretat, ha detallat que s’han presentat un total de quatre firmes: Imotion Analytics SL, Alphanet Security System; Condicionament Tarrasense i Telefónica Enginyeria de Seguretat SAU. El següent pas serà analitzar la solvència econòmica de cada empresa i analitzar si les necessitats de la ciutat encaixen amb les seues propostes.

En matèria de mobilitat, Morón ha informat que dins de la setmana europea de la mobilitat presentaran aquest divendres el pla de mobilitat urbana sostenible amb les aportacions de la ciutadania, així com el projecte de cotxe compartit que han impulsat amb la Universitat de Lleida. En aquest sentit, la tinenta d’alcalde ha dit que la intenció del govern municipal es celebrar un ple l’octubre per aprovar tant el nou pla de mobilitat com la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions.

En relació amb l’apunyalament que hi va haver diumenge a la tarda en la Mariola, tant Morón com l’intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibarz, han qualificat el succés de "fet aïllat i puntual" i que van ser els Mossos d’Esquadra els encarregats d’intervenir. Tanmateix, la tinenta d’alcalde ha dit que "hem detectat un augment de gent que porta armes blanques per la via pública" i que de cara a l’Obert del Centre Històric d’aquest cap de setmana i les Festes de Tardor de la propera setmana la Urbana farà controls perquè no hi hagi armes blanques als recintes festius.