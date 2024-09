Salut vol que el 90% de ciutadans puguin tenir visita als CAP en quaranta-vuit hores

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera de Salut, Olga Pané, va fixar ahir com a prioritat que el 90% dels ciutadans pugui accedir a l’Atenció Primària en un termini de 48 hores. Així ho va anunciar en la seua primera compareixença a la comissió de Salut del Parlament. Ara, el 64% no aconsegueix visita al CAP en els primers cinc dies des de la petició i la consellera va reconèixer que si no poden accedir al metge de capçalera van a les urgències dels hospitals “el tercer dia”. Va advertir que s’està perdent la relació continuada entre metge, infermera i pacient i va remarcar que és necessari consolidar els professionals al mateix lloc de treball. També va indicar que el temps mitjà d’espera per a una intervenció quirúrgica és de 150 dies. Va apuntar que vol aprovar la llei per crear l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, per a una millor coordinació entre els serveis sanitaris i socials i la seua efectivitat perquè “ja sigui per les llistes d’espera o l’actuació més o menys descoordinada, un 32% de ciutadans s’han buscat una pòlissa privada”. Va assegurar que cal “cuidar” els professionals sanitaris, entre altres coses harmonitzant les seues condicions laborals, i promoure que el català sigui la llengua vehicular de la sanitat.

D’altra banda, va dir que un 5,4% dels nens i adolescents catalans han estat atesos en un centre de salut mental i va proposar reorientar les intervencions perquè surtin “de les quatre parets” i vagin a les escoles i als barris. Un altre dels reptes és donar prestacions de dentista aquest any a persones amb discapacitat intel·lectual o d’extremitats superiors. A més, va demanar als polítics que treballin conjuntament per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari i arribar a destinar 7% del PIB per a sanitat (ara és el 5,7%, segons les seues dades).A més, va plantejar com a altres grans reptes l’envelliment de la població i l’emergència climàtica, que exposa els ciutadans a més contaminació i altes temperatures, amb un impacte directe en la salut. Va admetre que la sanitat genera molts residus no reutilitzables a un ritme “insuportable” per al planeta i va advocar per crear una xarxa amb universitats, centres d’investigació, agents de salut pública locals i altres administracions per estar preparats per a “pròximes epidèmies”.

L’Arnau estrena demà consultes als mòduls davant l’hospital

L’Arnau de Vilanova posarà en funcionament demà el nou espai habilitant mòduls al jardí, davant la porta principal d’hospital, on es traslladaran les consultes i l’hospital de dia de Neurologia i les consultes de Genètica i de Ferida Crònica. L’espai té una superfície de 1.000 metres quadrats i un total de 29 consultes i ha estat habilitat per alliberar l’espai de l’edifici general de l’hospital que és necessari per a l’ampliació del bloc quirúrgic, que estarà enllestit entre 2027 i 2028. Així mateix, es preveu començar el trasllat al nou edifici de consultes externes el primer trimestre del 2025.