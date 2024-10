Condemnen un lladre que va fugir en calçotets al ser descobert

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida ha condemnat a quatre anys i nou mesos de presó un home que va assaltar en calçotets un pis del carrer Ronda Sant Martí quan els seus amos dormien i, al ser descobert, va clavar un cop de puny a la inquilina. El condemnat va ser detingut en un solar a uns 200 metres de l’habitatge, gràcies a la geolocalització de la tablet sostreta. Encara anava en roba interior. El tribunal ha ratificat la sentència del jutjat Penal 1 de Lleida. Ha estat condemnat per un delicte de robatori amb violència comesa en casa habitada, un delicte lleu de lesions i ha d’indemnitzar les víctimes, representades per Xavier Prats, de Prats Advocats, amb 1.890 euros. El lladre està empresonat a Ponent.

Els fets van ocórrer la matinada del 25 d’agost de l’any passat i, segons la sentència, el lladre va escalar fins a una terrassa contigua a l’habitatge. Fins i tot va moure una de les càmeres de seguretat per evitar ser gravat. “Va procedir a treure’s la roba, incloent els pantalons, per facilitar la seua comoditat i mobilitat, quedant vestit únicament amb uns calçotets de color blanc”, segons la sentència. El lladre va accedir al pis pel balcó –al ser en ple estiu tenia la porta oberta. Va agafar dos mòbils, una tablet i diners que hi havia al menjador. La resident es va despertar pel soroll i va descobrir el lladre, que “amb la intenció de fugir, li va clavar un cop de puny a l’ull esquerre”, segons la sentència. Els crits van despertar la seua parella, que va perseguir el lladre malgrat que aquest va aconseguir fugir. La parella va trucar al 112. Dos patrulles van acudir al lloc. Van poder geolocalitzar la tablet, el senyal de la qual s’ubicava a uns 200 metres, al carrer Assalt. Fins allà va acudir una dotació, que va trobar el presumpte autor, “vestint únicament uns calçotets blancs”, va localitzar els mòbils i la tablet. L’acusat va assegurar en el judici que s’allotjava a l’alberg però, a l’estar tancat, va anar la Seu Vella a dormir. Sobre la vestimenta, va dir que havia “begut i fumat molt”. El magistrat del Penal el va condemnar a quatre anys i nou mesos de presó pel robatori amb violència comès en casa habitada, a una multa de 480 euros per les lesions i a indemnitzar les víctimes.

La defensa va recórrer la sentència davant de l’Audiència al·legant que no hi havia prou proves. En aquest sentit, el tribunal afirma que “no ha aportat res nou que permeti modificar o desvirtuar el relat dels fets provats. El tribunal recorda que els Mossos van trobar les seues empremtes dactilars al balcó de l’habitatge i a la càmera de seguretat que va moure”. També argumenta que “van trobar l’acusat vestit només amb els calçotets blancs, com van descriure les víctimes”. A més, estava en poder dels efectes sostrets sense que l’acusat facilités una explicació mínimament versemblant. Per tot això, desestima el recurs i ratifica la condemna de quatre anys i nou mesos de presó. La sentència ja és ferma.