Sis pisos de lloguer per a joves al Barri Antic de Lleida

La Paeria ha entregat aquest matí les claus de sis pisos de lloguer assequible per a joves menors de 30 anys en el Centre Històric, pels quals pagaran una renda mensual que oscil·la entre els 244 i els 480 euros. Els habitatges estan ubicats en diferents punts del barri, no en una única promoció.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat que amb accions com aquesta contribueixen a facilitar l’emancipació juvenil i, alhora, avançar en el relleu generacional dels habitants d’aquesta zona de la ciutat. En aquest sentit, ha recordat que al carrer Galera està en marxa un projecte de ‘masoveria’ urbana amb tres apartaments per a joves i que està en fase d’adjudicació la construcció d’un edifici al costat del centre cívic de l’Ereta, també per a joves.

Així mateix, ha apuntat que a Els Magraners hi ha en construcció 116 nous pisos, dels quals 35 seran per a menors de 35 anys, i que en el pla parcial SUR 20 de Pardinyes estan projectats uns altres 400 per a aquest col·lectiu, així com també estan previstos en el pla SUR 19 entre Balàfia i el Secà de Sant Pere i en el Àrea Residencial Estratégica (SUR 8 i 9).

A més, Larrosa ha avançat que demà preguntarà al president de la Generalitat, Salvador Illa, quants dels 50.000 pisos que va anunciar corresponen a Lleida i ha remarcat que des del consistori estan disposats a cedir terrenys per a la construcció d’habitatge assequible.