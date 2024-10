Apagada nocturna de més de 2 hores a Pardinyes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una apagada va deixar ahir a la nit sense subministrament elèctric 249 cases del barri de Pardinyes de Lleida, segons va informar Endesa. El tall de la llum es va iniciar a les 20.52 hores i es tractava d’una incidència en un centre de transformació de mitja tensió. Hi va haver afectació als carrers Ramon Argilés, Sant Pere Claver, Anastasi Pinós i limítrofs de la capital del Segrià.

Des de la companyia van explicar que un equip es va desplaçar al carrer per efectuar la reparació el més ràpid possible. A més, també es va emportar un grup electrogen per donar servei als afectats mentre es reparava l’avaria, les causes de la qual es desconeixien. A última hora d’ahir encara no havien recuperat el servei.

Es pot recordar que el passat dia 7 d’octubre hi va haver una avaria en una línia de mitja tensió que va deixar sense electricitat a 775 clients del barri del Noguerola i una petita part de Pardinyes. La incidència es va detectar a les 20.20 hores i va afectar especialment els veïns dels carrers del Riu, General Brito, Maria Sauret i voltants.

L’avaria va passar sis dies després que una altra afectés la mateixa zona i el mateix nombre de clients. Tanmateix, va ser “en una línia paral·lela” a la que va resultar afectada la primera vegada i va mobilitzar una brigada per restablir el subministrament. L’enllumenat públic no es va veure afectat.