Assalten dos cases en tot just 24 hores a la partida Pla de Montsó de l'Horta de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida

Els Mossos d’Esquadra investiguen dos robatoris en cases de l’Horta que es van produir amb tot just 24 hores de diferència a la partida Pla de Montsó. Un, com ja va avançar SEGRE dissabte passat, es va produir a última hora de la tarda de divendres quan els lladres van rebentar una finestra.

En aquest cas, els lladres van sostreure diners, rellotges d’alta gamma i joies després d’aconseguir eludir el sistema de seguretat, segons van informar fonts solvents. L’altre robatori es va produir tot just un dia abans –el dijous 24– en una torre pròxima. Va passar ja entrat el vespre i els lladres van accedir a la finca després de saltar la tanca perimetral. Van accedir al magatzem, d’on van sostreure joies i també van saquejar l’habitatge. Al tancament d’aquesta edició no constaven detencions.

Val a recordar que la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han incrementat des de la primavera la vigilància policial a l’Horta, la qual cosa ha suposat un descens dels robatoris després de diverses onades registrades a començaments d’any. S’han produït una vintena de detencions. Tanmateix, hi continua havent un degoteig de casos.

D’altra banda, els Mossos van arrestar dilluns un jove de 23 anys acusat d’assaltar una dona gran l’agost passat. La víctima es va fracturar un braç al caure. Concretament, els fets van tenir lloc a les 11.00 hores del 13 d’agost al carrer Henri Dunant quan una dona va patir una estrebada de la seua bossa per part d’un individu que anava amb un patinet. Fruit de la violenta estrebada, la víctima va caure a terra i va patir la fractura d’un braç. El detingut ja comptava amb antecedents.

La policia catalana també va arrestar dilluns un altre home, de 43 anys, per un robatori en un establiment. Es tracta d’un individu amb més de 30 antecedents. Va passar a les 2.00 hores de la matinada quan una patrulla va ser alertada per un possible robatori en una botiga del carrer República de Paraguai.

Els agents van localitzar en un carrer proper un individu que al detectar la seua presència va tirar unes peces en un contenidor. A més, tenia talls en una mà compatibles amb la fractura del vidre de l’aparador.

Per la seua part, la Guàrdia Urbana va detenir dilluns a la nit un home de 30 anys al carrer Sant Martí acusat d’intentar robar una bossa a una dona. Va passar cap a les 22.00 hores.