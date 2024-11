Només l'11% dels pisos de lloguer de la ciutat costen menys de 600 euros

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Només divuit dels més de cent pisos de la ciutat que ahir apareixien oferts per llogar als dos portals immobiliaris més grans del país, Idealista i Fotocasa, costen menys de 600 euros al mes. És el preu màxim perquè un inquilí de menys de 35 anys pugui accedir al bo de lloguer jove que el Govern central va aprovar a l’octubre, per la qual cosa els únics nous inquilins que podran rebre fins a 250 euros al mes durant dos anys –sense tenir en compte els que lloguen habitacions– seran els que optin per l’11,2% dels habitatges més barats d’Idealista a Lleida o el 15,3% dels de Fotocasa.

La falta d’oferta en un mercat amb una demanda constant i creixent causa un problema global a l’Estat, però que s’accentua a les capitals i a les ciutats més poblades. En efecte, els pisos que costen menys de 600 euros a tota la província pugen fins al 24,4% (Idealista) i el 28,1% (Fotocasa).Malgrat que aquesta escassetat de lloguers assequibles és preocupant, Lleida compta amb els més barats de Catalunya. A Tarragona capital, només el 2,1 per cent (Idealista) i el 3,4 per cent (Fotocasa) dels pisos costen menys de 600 euros mensuals, mentre que a Girona són encara menys: l’1,5 i 2,2%, respectivament.Així mateix, a Barcelona ciutat ahir només hi havia un estudi de 20 metres quadrats per menys de 600 euros al mes entre els dos portals. Malgrat que el preu màxim del lloguer a la capital catalana puja fins als 950 euros, només se’n podrien beneficiar els inquilins del 2,2% dels pisos més barats d’Idealista i l’1,5% dels de Fotocasa.