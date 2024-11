La Paeria de Lleida multa amb 6.164 euros els amos de tres solars abandonats

L’ajuntament de Lleida ha imposat sancions que sumen 6.164 euros als propietaris de tres solars de l’Eix Comercial i del Noguerola per no mantenir-los en condicions, després d’assumir-ne la neteja de forma subsidiària.

El primer està ubicat a l’encreuament de rambla Ferran amb el carrer del Nord, és propietat de CIX Immobiliaria Urbana SLU i la Paeria li va enviar un primer avís al juliol després de comprovar que al solar hi havia escombraries, males herbes i els veïns asseguraven que toxicòmans l’utilitzaven per drogar-se. Després d’ordenar netejar-lo i tapiar els accessos, la Paeria ha sancionat la immobiliària amb 3.381,28 euros.

La segona finca es troba als números 8, 10 i 12 d’Anselm Clavé, és propietat de la Sareb i la Paeria va notificar el primer avís també al juliol. Després de comprovar que a l’octubre no l’havia netejat, el consistori el va sanejar i ara li reclama 1.532,85 euros per actuar de forma subsidiària i fer cas omís a les ordres municipals. La tercera parcel·la que ha motivat una sanció és la que està als números 71 i 73 del carrer del Carme.

La Paeria va actuar després de les queixes dels veïns que toxicòmans pernoctaven en aquest solar propietat de Divarian. Després de netejar-lo, l’ha multat amb un total de 1.251,48 euros.

Demolició a Cavallers per construir disset habitatges

Els tres blocs de Cavallers que seran enderrocats per construir disset nous habitatges. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

L’ajuntament va començar ahir els treballs previs per enderrocar els edificis situats als números 34, 36 i 38 del carrer Cavallers, just davant del Parador, per construir disset habitatges d’entre 70 i 75 metres de superfície destinats a joves que s’emancipen. Aquesta actuació es fa alhora que es construeixen més blocs de pisos per a joves als números 28, 30 i 32 del mateix carrer, en un solar en el qual es preveuen construir entre 17 i 24 habitatges.

Paral·lelament, el consistori va informar que en l’última reunió del comitè estratègic d’habitatge va acordar posar en marxa el desenvolupament de l’Àrea d’Innovació Social i Urbana número cinc, que inclourà un sector de 1.263,9 metres quadrats entre la plaça dels Gramàtics i els carrers Cavallers i la Suda per construir un total de 28 habitatges en dos edificis. D’altra banda, la cooperativa Obrint Portes està restaurant tres habitatges al número 10 del carrer Galera.