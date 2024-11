Pardinyes i Balàfia tornaran al sistema d’illes de contenidors el 22 de novembre

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

Les zones de Pardinyes i Balàfia que des de març de 2021 utilitzen la recollida porta a porta tornaran al sistema d’illes de contenidors a partir del 22 de novembre. Un anunci que ha fet aquest migdia l’alcalde, Fèlix Larrosa, després de visitar la seu d’Ilnet on són els 120 nous contenidors que s’instal·laran en aquests dos barris repartits a 30 illes per fer el canvi de model, que al principi havia de fer-se al juny però s’ha demorat fins ara perquè un recurs del Comú el va paralitzar fins que el Tribunal de Contractes del Sector Públic li va donar el seu vistiplau a l’octubre. Larrosa ha detallat que a partir de la propera setmana faran una campanya informativa "per a tots els veïns afectats per aquest canvi", als que els ha convidat a participar activament en el bon funcionament del sistema i ser coresponsables". L’alcalde ha assenyalat que els primers dies amb el nou model hi haurà educadors informant del canvi i també posaran en marxa un servei de reforç per a velar pel bon estat de les illes de contenidors, que començarà a Pardinyes i Balàfia i expandiran de forma progressiva a la resta de la ciutat. D’altra banda, la recollida de cartró comercial també s’ampliarà a tota Lleida.

Sobre el model porta a porta, Larrosa ha assenyalat que la reversió d’aquest model "no és una decisió irresponsable que hàgim pres de qualsevol manera, és l’anàlisi d’un sistema que no ha funcionat en un espai en la que hi ha una important presència d’edificis plurifamiliars. El porta a porta té unes característiques que hem d’assumir", ha remarcat l’alcalde, que ha dit que a futur estudiaran implementar el porta a porta "en els espais que acompanyin per a això, mentre que en els més urbans s’haurà de treballar amb el sistema d’illes de contenidors."

Paral·lelament, l’alcalde ha dit que el gener de 2025 trauran a concurs públic el nou contracte de recollida de residus, que acaba el desembre del proper any, que un dels encàrrecs que haurà d’afrontar serà fer que tots els contenidors de la ciutat funcionin amb sistema d’obertura mitjançant xips. Una tecnologia que ja s’aplica en els contenidors d’a les zones de Pardinyes i Balàfia que ara van amb porta a porta. Sobre això, Larrosa ha dit que l’agost de 2026 esperen tenir llest el sistema que permetrà saber la generació d’escombraries de cada ciutadà i podrem adoptar aquest model". En aquest sentit, ha recordat que els contenidors que posaran ara ja tenen un espai per incorporar el mecanisme d’identificació ciutadana". En un altre ordre, l’alcalde ha anunciat que pròximament els rebuts d’escombraries que rebran els veïns "especificaran el que invertim en gestió de residus i el que paguem de cànon i d’impostos".