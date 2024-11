Denuncien un home a Alcarràs per infraccions contra la llei de protecció animal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de la Regió Policial Ponent (RPP) han denunciat un home de 59 anys, veí d'Alcarràs, per diverses infraccions contra la llei de protecció animal. La denúncia és el resultat d'una investigació iniciada després de tenir coneixement que l'individu tenia més de 10 gossos lliures sense cap mesura de seguretat ni el xip obligatori per identificar-los.

Agents de l'URMA van constatar els fets i van informar al propietari perquè regularitzés la situació dels animals. No obstant això, en una actuació posterior la setmana passada, es va comprovar que l'home no havia pres cap de les mesures requerides. Per aquest motiu, se'l va denunciar per tenir els gossos lliures sense mesures de seguretat, sense el xip identificatiu obligatori i per no haver esterilitzat alguns dels cadells trobats, ja que en aquest cas l'esterilització és preceptiva segons la normativa vigent.

Aquesta denúncia s'emmarca dins dels controls que els Mossos d'Esquadra estan realitzant els darrers mesos al Baix Segre per combatre la presència de gossos assilvestrats que entren en explotacions ramaderes. Aquests animals provoquen atacs i estrès al bestiar, causant pèrdues econòmiques significatives als ramaders de la zona.