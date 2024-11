Segueixen a l'alça els lleidatans que prenen més de 10 fàrmacs i ja són 16.000

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Gairebé 16.000 lleidatans prenen deu o més medicaments diferents de forma simultània, una xifra que continua augmentant –un any enrere no arribaven a 14.000– i preocupa al departament de Salut, ja que la polimedicació augmenta la probabilitat de patir efectes secundaris. Així mateix, les dones lideren la presa d'ansiolítics.

El nombre de lleidatans polimedicats, aquells que prenen deu o més medicaments diferents prescrits durant un mínim de tres mesos, continua disparant-se fins a gairebé assolir els 16.000 l’any passat. Van ser un 9,5% més que els 14.600 del 2022. L’última Central de Resultats del departament de Salut mostra que el 3,66% dels veïns de les comarques del pla –aproximadament uns 13.600– van tenir receptats deu o més fàrmacs diferents l’any passat. Mentrestant, a l’Alt Pirineu i Aran van ser el 3,31%, uns 2.300.

Salut adverteix que l’ús de múltiples medicaments augmenta la probabilitat d’interaccions entre ells, que pot provocar efectes secundaris no desitjats o reduir-ne l’eficàcia. A més, prendre diversos fàrmacs simultàniament pot portar a errors o oblits en la seua administració, sobretot de les persones grans, les més medicades. En efecte, la proporció de lleidatans polimedicats de més de 75 anys puja fins al 18,3% al pla i al 16,9% al Pirineu.

Les dades del departament també constaten que el percentatge de dones polimedicades és més elevat que el d’homes, especialment entre els 20 i 55 anys. D’aquesta franja hi ha unes 4.000 lleidatanes que prenen deu o més medicaments –el 2,5% a Lleida i el 2% al Pirineu–, mentre que ells són menys de 2.900 –1,8 i 1,4%, respectivament.

El nivell socioeconòmic també afecta els índexs, ja que les zones amb més necessitats no satisfetes per falta de recursos presenten una polimedicació més elevada. El CAP del Primer de Maig de Lleida, ubicat a la Mariola, és –segons dades de l’any 2022– el que presenta un major nombre de pacients amb un nivell socioeconòmic molt baix de la província. Aquest centre és el que, amb diferència, compta amb més pacients polimedicats (el 5,5% global i el 24,1% dels majors de 75 anys).

A tot Catalunya, la polimedicació ha augmentat un 4,2% (del 3,9 al 4,1%) entre el 2022 i l’any passat. Barcelona ciutat en té la proporció més gran, i Girona la més baixa.

Els hospitals públics de Lleida van registrar un índex de satisfacció de 8,26 (sobre 10), lleugerament inferior a la mitjana catalana, de 8,32. El Santa Maria és el més ben valorat de la demarcació (8,47), seguit del Comarcal del Pallars, a Tremp (8,35), de l’Arnau de Vilanova (8,26), de l’hospital de la Cerdanya (8,23) i, en últim lloc, la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell (7,99).

El Pirineu és la regió catalana amb més ús “inadequat” d’ansiolítics

L’Alt Pirineu i Aran és la regió sanitària amb un ús “inadequat” més gran de les benzodiazepines, medicaments com Valium i Orfidal que serveixen per alleujar l’ansietat i l’insomni. L’any passat, un 0,97% dels lleidatans del Pirineu –gairebé 700 persones– tenien un diagnòstic d’ansietat i van prendre aquests fàrmacs durant més de 50 dies, malgrat que Salut no en recomana l’ús més enllà de les quatre setmanes pel risc de tolerància, dependència i possibles efectes adversos com alteracions cognitives i de memòria, somnolència, augment del risc de caigudes i accidents de trànsit. L’ús excessiu d’ansiolítics va pujar un 14,1% –del 0,77 al 0,87%– de mitjana a tot Catalunya entre el 2022 i l’any passat, mentre que l’augment al Pirineu va ser del 25,9% –del 0,77 al 0,97%–, el més gran de Catalunya. A les comarques del pla, l’ús inadequat d’aquests medicaments va pujar un 12,3%, del 0,73 al 0,82% dels pacients. Així, uns 3.000 veïns de la regió sanitària de Lleida van consumir benzodiazepines de forma excessiva.De la mateixa manera que amb la polimedicació, l’ús inadequat d’ansiolítics és més gran en les dones: un 0,59% dels homes de les comarques del pla en van prendre més dels recomanats l’any passat, mentre que les dones van ser l’1,04%. La diferència és encara més exagerada a l’Alt Pirineu i Aran, ja que van ser l’1,27% de les dones i el 0,64% dels homes.Salut afirma que el 41,6% de les persones diagnosticades d’ansietat els 12 mesos anteriors al maig del 2022 van rebre un tractament amb ansiolítics que superava les quatre setmanes.

Els CAP de Lleida lideren els índexs de satisfacció amb un 8 sobre 10

Els Centres d’Atenció Primària de la província han rebut, per tercer any consecutiu, les millors valoracions dels usuaris de tot Catalunya. L’índex de valoració dels CAP del Pirineu va pujar lleugerament del 8,12 (sobre 10) del 2022 al 8,15 de l’any passat, mentre que a Lleida va augmentar del 7,89 al 8,06. Ambdós es troben per sobre de la mitjana catalana, de 7,72. El centre més ben valorat de Catalunya és el Lleida Rural 2, a Albatàrrec (8,9). A Lleida el segueix el de la Granadella (8,6), mentre que a l’Alt Pirineu i Aran guanyen el de Tremp (8,7) i el de la Pobla (8,4).