Advocats consideren que eines com la IA contribueixen a una justícia "més ràpida" però no necessàriament "més justa"

Advocats penalistes consideren que eines com la Intel·ligència Artificial (IA) poden contribuir a una justícia "més ràpida" però no necessàriament "més justa". Així s'ha explicat durant la conferència inaugural del 6è Congrés de l'Advocacia Catalana celebrat a la Llotja de Lleida, on s'ha reflexionat sobre la situació actual del sector amb els advocats Jordi Pina i Judit Gené, els quals també han parlat sobre la llei d'amnistia. En aquest sentit, Pina s'ha referit a la no aplicació d'aquesta llei com el paradigma de la interpretació judicial d'un precepte "claríssim" amb "finalitats polítiques". La sisena edició del Congrés se celebrarà fins aquest divendres a la capital del Segrià i aplega uns 300 professionals.