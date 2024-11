Escape room sobre finances per a alumnes d'FP de la Caparrella

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Alumnes d’FP de l’institut Caparrella van participar ahir en l’escape room Finexit, que la Cambra de Comerç d’Espanya i la Fundació Mapfre han posat en marxa en un camió que recorre diferents centres d’FP de l’Estat per millorar l’educació financera dels joves, amb la col·laboració de la Cambra de Lleida i cofinançament de la Unió Europea. Les proves que han de superar inclouen problemes relacionats amb l’estalvi, la inversió i la gestió de deutes.

“Al principi ens ha costat una mica organitzar-nos, però quan hem entès la dinàmica ha estat molt divertit, hem après mentre ho passàvem bé”, va valorar Estel Agost, alumna del Cicle Superior de Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia. Un company de classe, Aitor García, va explicar que “teníem formularis sobre una empresa on apareixien factures, comandes i estoc amb codis que havíem d’introduir en plafons per salvar un personatge”.

L‘escape room va estar ahir a la Caparrella i viatjarà a un institut de Mollerussa divendres

L’edil de Joventut i Educació, Xavier Blanco, va valorar que “l’experiència és molt positiva per millorar la salut financera” i va afirmar que “des de la regidoria valorem molt positivament l’ajuda als joves per fomentar la seua emprenedoria i poder retenir el talent a la ciutat”.

Per la seua part, la portaveu de la Cambra Ainhoa Sanz va explicar que el projecte “posa èmfasi en la formació de qualitat, el foment del treball en equip i l’educació financera, una competència clau a nivell professional i personal per als nostres joves”.

La unitat mòbil on es porta a terme el joc, cofinançat per la Unió Europea, és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Divendres farà parada en un institut de Mollerussa.