El Govern comprarà 45 pisos a Lleida per a lloguer social

El president del Govern, Salvador Illa, va anunciar ahir que la Generalitat comprarà aquest desembre 450 habitatges propietat de l’entitat bancària InmoCaixa per “garantir la seua finalitat social”, dels quals, 45 són a Lleida ciutat, segons va avançar El Periódico, que va detallar que 30 compten amb pàrquing i traster vinculats i que l’executiu adquirirà 10 pàrquings més i 21 trasters lliures de la ciutat.

El Govern va indicar que en total invertirà 30,5 milions d’euros, amb una mitjana de 66.000 euros per pis.

“L’habitatge és la principal font de desigualtat a revertir”, va assegurar Illa en la clausura del 44 Congrés de l’UGT (vegeu més informació a la pàgina 24), on va detallar que aquests pisos passaran a la xarxa pública d’habitatges protegits. El president va recordar que la mesura se suma a la construcció de 50.000 pisos públics fins al 2030, amb 4.400 milions d’inversió, així com als “ajuts directes a les famílies (500 milions a les vulnerables en ajuts de lloguer) i als joves (fons públic d’emancipació de 100 milions anuals). També va expressar la voluntat del Govern d’aplicar la llei d’habitatge per limitar els preus del lloguer i per regular els pisos turístics.

A més de la capital del Segrià, la Generalitat comprarà habitatges d’InmoCaixa per a lloguer social a Salou, Vic, Girona, Sant Feliu de Llobregat, el Vendrell, Reus, Vila-seca i Terrassa.