Un cambrer de Lleida obté la incapacitat total perquè és alcohòlic: “és no apte per a l'hostaleria”

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha concedit la incapacitat permanent total per a la seva professió habitual a un ajudant de cambrer de Lleida afectat per alcoholisme. La sentència revoca la decisió inicial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que havia denegat aquesta prestació al treballador.

Segons es relata en la resolució judicial, l'home està afiliat a la Seguretat Social com a ajudant de cambrer, tot i que actualment treballa com a peó en una entitat social. L'abril de 2022 va ser donat de baixa temporal amb un diagnòstic d'epilèpsia i crisis psicòtiques relacionades amb el consum d'alcohol, pel qual estava rebent tractament. En l'informe d'avaluació mèdica es va indicar que "és un no apte per a l'hostaleria, ja que la seva situació és anterior a la seva vida laboral".

L'entorn laboral dificulta la deshabituació

El TSJC, després de valorar les proves presentades, conclou que la professió d'ajudant de cambrer implica estar en contacte amb begudes alcohòliques durant tota la jornada laboral, la qual cosa "facilita la possibilitat de consum, absolutament contrària al tractament de deshabituació a què està sotmetent-se, per la qual cosa redundaria negativament en la curació".

A més, el tribunal destaca que "les minves psíquiques del recurrent han generat que s'adoptessin mesures judicials de suport per a persones amb discapacitat a l'estar altament compromesa la seva autonomia i capacitat de decisió", de manera que estima que "no està en condicions de dur a terme la seva professió habitual". No obstant això, la sentència admet la possibilitat de revocar la incapacitat si es constata una millora en el seu estat de salut.

Compatibilitat amb altres feines i quantia de la pensió

La incapacitat permanent total reconeguda pel TSJC suposa que el treballador percebrà una pensió mensual inicial equivalent al 55% de la seva base reguladora, amb efectes des del novembre de 2022. Aquesta prestació és compatible amb la realització d'altres treballs diferents a la seva professió habitual.

Cal recordar que existeixen diversos graus d'incapacitat permanent: parcial, total, absoluta i gran invalidesa. En el cas de la incapacitat permanent absoluta, com en l'exemple recent d'un paleta a Múrcia a qui se li va retirar aquesta prestació per una millora en la seva salut i la recuperació d'una addicció a la cocaïna, s'atorga una pensió del 100% de la base reguladora per la impossibilitat de dur a terme qualsevol tipus de feina.

Revisions periòdiques de l'estat d'incapacitat

Les revisions de l'estat d'incapacitat s'efectuen, per norma general, cada dos anys. En funció de l'evolució de la salut del treballador, es pot modificar el grau d'incapacitat reconegut i, en conseqüència, la quantia de la pensió percebuda.

La sentència del TSJC que reconeix la incapacitat permanent total a l'ajudant de cambrer lleidatà no és ferma i pot ser recorreguda davant el Tribunal Suprem.