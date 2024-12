Tecnologia capdavantera per als alumnes de Turisme i ADE

La Universitat de Lleida i la Fundació ICG van renovar ahir el conveni de col·laboració perquè els estudiants dels graus de Turisme i de la doble titulació d’ADE i Turisme puguin utilitzar les aplicacions que el Grup ICG ha desenvolupat per al sector hoteler. Concretament, la UdL tindrà 35 llicències de cinc aplicacions que permeten “una gestió empresarial avançada en establiments turístics i de restauració que incorporen intel·ligència artificial, sistemes al núvol i una interfície intuïtiva”, que compten amb tecnologia Hiopos.

El rector de la UdL, Jaume Puy, va assegurar que el rubricat ahir “és un conveni clau per oferir una formació adequada i propera als estudiants en l’àmbit de la tecnologia i volem que empreses com ICG vegin la universitat com un valor per al seu creixement”.

Per la seua part, el president del Grup ICG i d’Hiopos, Andreu Pi, va remarcar que gràcies a l’acord “els alumnes de Turisme i ADE guanyaran en coneixements i experiència amb què podran acreditar la seua professionalització mitjançant l’ús de noves tecnologies”. Així mateix, Pi va recordar també que el Grup ICG té al voltant de 49 convenis amb universitats d’arreu del món i que la voluntat que tenien quan van firmar el de la UdL l’any 2013 “era fer que els futurs treballadors del sector turístic i de l’hostaleria siguin persones valorades i formades. Volem que Lleida i la UdL guanyin pes al món”, va afegir el president d’ICG.

El degà de la facultat de Dret, Economia i Turisme, Eduard Cristóbal, va destacar que “l’aliança entre el món empresarial i l’acadèmic és vital per a la nostra societat i el desenvolupament de la regió i aquest conveni oferirà solucions tecnològiques per formar els universitaris, tenim una relació amb ICG que hem de mantenir”.

Per la seua banda, el president de la Fundació ICG, l’exalcalde de Lleida Antoni Siurana, va afirmar que aquest conveni “és el reflex del que tots nosaltres aspiràvem fa dècades quan dèiem que volíem ser una ciutat universitària”.