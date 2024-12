Ocine esgota totes les entrades en l'estrena: “per fi hi ha un gran multicine cèntric a Lleida”

Els llums de neó, els cartells d’estrenes i l’olor de crispetes acabades de fer van tornar ahir a l’Illa de l’Oci de Cappont amb l’obertura del multicine Ocine Premium al mateix lloc on fa gairebé deu anys estaven els cines Lauren. Una estrena al públic que va arribar després de la première de dimecres, i que va registrar una bona afluència d’espectadors des de primera hora de la tarda i fins i tot en algunes sessions van penjar el cartell de complet.

Tanmateix, l’interès que va suscitar l’obertura va provocar que es col·lapsés la seua pàgina web, que va causar problemes puntuals per validar les entrades de primera hora de la tarda.

La comoditat de les seues butaques i el sistema d’àudio d’última generació amb so envoltant, anomenat Atmos, va ser del més comentat entre els primers espectadors. “Les butaques són molt còmodes, que tinguin una tauleta per deixar les coses és un encert i el so envoltant està molt bé, t’arriba per tots els costats”, van assegurar dos amigues que sortien de veure Quién es quién.

Tanmateix, a una altra espectadora no li va semblar tan bona idea el so envoltant. “La música era molt forta i et venia per darrere, crec que ho han de corregir per a més endavant o com a mínim regular-ho”, van dir unes mares que sortien de la sala amb les seues filles. Van afegir que van tenir problemes amb les entrades. “Al migdia el web no funcionava i no podia comprar les entrades, i quan hem vingut al cine tampoc les hem pogut pagar en un primer moment, llavors ens han fet passar a la sala, al cap d’una estona ens han fet sortir per pagar i finalment jo he pogut, però la meua amiga no”, va dir una clienta, que va afegir que “el personal ha estat molt atent i servicial, són coses que passen en les estrenes, imagino que és perquè hi ha ganes d’anar al cine”.

Una responsable del cine va reconèixer que “al migdia s’ha col·lapsat el web i la venda d’entrades, però a poc a poc ho hem anat solucionant i a mitja tarda ja funcionava tot bé”. Va afegir que, a més de clients, “han entrat curiosos a veure les instal·lacions i a preguntar quan estarien disponibles les sales que falta per obrir” i que per a la pel·lícula de Gladiator II de les 19.15 “s’han venut totes les entrades”.

Malgrat els problemes tècnics, la ciutadania tenia ganes que obrís l’Ocine Premium. “Per fi tenim un multicine al centre i al qual poder anar a peu a Lleida, com a ciutat ho necessitàvem i la gent respondrà”, va dir un pare abans d’anar a comprar crispetes per al seu fill.