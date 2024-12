Els experts, sobre pantalles i nens: “avorrir-se és més nutritiu que utilitzar una pantalla”

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Les pantalles causen una important pèrdua d’oportunitats als menors d’edat perquè adquireixin habilitats, ja que els absorbeixen i no poden estar fent altres coses.” Ho va afirmar ahir el psicòleg clínic Francisco Villar en una xerrada que va fer al col·legi Claver davant de més de cent famílies del centre.

Villar, que porta més d’una dècada atenent menors que intenten acabar amb la seua vida, culpa en gran part les pantalles de l’augment de suïcidis en aquestes edats per l’assetjament i problemes d’autoestima que propicien, i explica que els nens “naixen sense habilitats, però amb tot el potencial per adquirir-les si tenen els escenaris adequats”.

Aquest psicòleg posa com a exemple la capacitat de gestió emocional per regular la frustració, que “no s’adquireix si donem el mòbil als nens quan es queixen quan un viatge amb cotxe és molt llarg”. També la capacitat empàtica, ja que “amb l’exposició a la pornografia s’acostumen al sofriment de l’altre”, afegeix.

Villar va fer una xerrada organitzada per l’AFA del Claver davant de més d’un centenar de persones. - AMADO FORROLLA

Villar assenyala que les pantalles també faciliten l’obesitat o problemes per dormir. Així mateix, “la pèrdua de capacitat visual que no es recuperarà mai ha portat el Col·legi de Metges de Barcelona i grups d’experts a desaconsellar qualsevol pantalla fins als 6 anys”, explica. No obstant, creu que han quedat curts i recomana evitar-les abans dels 16 anys. “Qualsevol cosa que se’ns ocorri, com posar a volar la imaginació, avorrir-nos o fins barallar-nos amb un germà, serà més nutritiva”, valora.

Finalment, el psicòleg recomana utilitzar pantalles a les escoles només a la sala d’informàtica, amb tots els ordinadors de sobretaula i contra la paret perquè el professor pugui veure les pantalles en tot moment. “Un programa d’edició de textos com Word no genera addicció i no afecta l’autoestima, però darrere de les pantalles hi ha una indústria que les dissenya perquè absorbeixin tot el nostre temps amb notificacions i algoritmes”, conclou Villar.