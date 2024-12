Desmantellada una xarxa de distribució de cocaïna a la ciutat de Lleida

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un operatiu conjunt entre la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana ha desmantellat una xarxa de distribució de droga a la ciutat de Lleida. Dos persones han estat detingudes. A més, als arrestats se’ls va intervenir substàncies estupefaents i objectes que havien estat sostrets en botigues de la ciutat, segons han informat la Policia Nacional i la Paeria.

Els membres d'aquesta xarxa es dedicaven a l'adquisició, adulteració i posterior distribució al detall de cocaïna a persones consumidores i addictes a aquest tipus de droga. La col·laboració de la Policia Nacional amb la Guàrdia Urbana es va establir en tenir coneixement que el tràfic s'articulava sobre la base d'un intercanvi de droga per objectes procedents de furts comesos en establiments públics de la ciutat de Lleida.

Les primeres actuacions dels agents van permetre verificar com efectivament es produïa aquest tipus d'intercanvi per tal que les persones consumidores poguessin disposar de la droga, de manera que es va establir un operatiu conjunt per procedir a la detenció dels implicats un cop establert que no hi havia més integrants en aquest petit grup de transformadors i distribuïdors de la substància tòxica.

L'operatiu va concloure amb la detenció de les dos persones i el registre del seu domicili, situat a prop de l'Eix Comercial, on es van intervenir 15 grams de cocaïna i diferents objectes destinats a la manipulació i adulteració de la droga, així com bosses de marques conegudes i productes de perfumeria, presumptament sostrets de botigues de la ciutat. S’han instruït diligències policials per la presumpta comissió de delictes de tràfic de drogues i receptació, que van ser remeses el dia 29 de novembre al Jutjat d'Instrucció números 2 de Lleida.