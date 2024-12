Canvis al batxillerat a Catalunya: Literatura catalana i castellana passaran a ser optatives i es fusionaran matèries científiques

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament d'Educació ha comunicat als centres que a partir del curs 2025-2026 hauran d'introduir canvis en matèries de batxillerat per l'aplicació de la llei estatal LOMLOE. Aquests canvis afectaran els alumnes que comencin l'etapa i no als que ja l'han començat enguany. Segons la proposta d'Educació, les matèries de modalitat de literatura castellana i literatura catalana de segon de la via d'humanitats i ciències socials, passaran a ser optatives. D'altra banda, es fusionaran matèries de modalitat de la via de ciències. En concret, s'agruparan en una sola assignatura biologia, geologia i ciències ambientals –fins ara eren dues assignatures separades– i també es fusionarien física i química a primer de batxillerat.

Fonts de la conselleria han indicat a l'ACN que els canvis es fan en aplicació d'un requeriment que ha rebut el Departament per part del Ministeri d'Educació alertant que el currículum de batxillerat actual a Catalunya no seguia allò establert a la llei estatal LOMLOE. Les mateixes fonts han assegurat que el que es fa són canvis puntuals per adequar el currículum a la normativa, però no suposa una modificació general d'aquest. A més, han destacat que les modificacions es faran a partir del curs vinent per aquells alumnes que comencen batxillerat i, per tant, no afecten als que han iniciat l'etapa aquest curs -ni per als que ara estan a segon de batxillerat-.

En total són cinc canvis. El primer d'aquests és el pas de matèria de modalitat a optativa de les assignatures literatura catalana i literatura castellana. Els estudiants podien optar per aquestes dues assignatures entre les dues matèries de modalitat a escollir a segon de batxillerat. Ara, aquestes passaran a ser optatives, de les quals se'n poden escollir anuals o trimestrals. Un segon canvi afecta a la via científica, on a primer de batxillerat a partir del curs vinent els alumnes cursaran biologia, geologia i ciències ambientals en una única matèria. Actualment biologia era una matèria i geologia i ciències ambientals una altra. El mateix passa amb física i química, que es fusionen en una sola assignatura.

Per evitar que aquests canvis suposin una reducció de les hores lectives d'aquestes temàtiques, el Departament d'Educació ha dissenyat fins a cinc itineraris amb assignatures optatives que han de permetre completar l'oferta i mantenir la càrrega lectiva que hi havia fins ara en aquests àmbits, sempre i quan els centres ho vulguin. Així per exemple es podrà oferir una assignatura optativa denominada reptes de física i química, que permetrà completar l'assignatura de física i química. En concret s'han dissenyat cinc itineraris en base a perfils pensats segons l'orientació de futur que vulgui cada alumne.

Un tercer canvi és el nom d'algunes matèries. En aquest sentit, llengua i literatures gregues passa a ser grec, llengua i literatures llatines passa a ser llatí i funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci esdevé empresa i disseny de models de negoci. Aquests canvis es fan per tal que els noms de les assignatures coincideixin amb els que marca la normativa estatal.

El quart canvi és a la modalitat d'humanitats i ciències socials, on els alumnes hauran de cursar les matemàtiques aplicades a les ciències socials i no tindran l'opció, com fins ara, de fer les de la via científica.

Per últim, el treball de recerca comptarà a la ponderació de la nota final com una assignatura més, i no el 10% que suposa actualment. La conselleria té previst fer sessions informatives i acompanyar el professorat i els equips directius en l'aplicació d'aquests canvis.