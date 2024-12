Denuncia el maltractament a una gata a l'estació de tren

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una veïna de Pardinyes va denunciar divendres a la nit davant dels Mossos d’Esquadra el suposat maltractament a una gata per part d’un operari a l’estació de tren. “Va ocórrer cap a les 20.00 hores, quan em vaig trobar una gata de la colònia de gats que hi ha al recinte de l’estació, pel carrer Roger de Llúria, que estava malferida i presentava diversos cops. L’autor ha estat un operari d’Adif”, explica l’Aïda, que va trucar als Mossos perquè es personessin al lloc però, al no acudir-hi, va anar a comissaria a interposar la denúncia. “No és el primer cop que passa una cosa així. El maltractament és sistemàtic.” Va portar la gata a una clínica veterinària propera i, atesa la gravetat de les ferides, la van haver d’eutanasiar. L’Aïda va difondre el cas a les xarxes socials “perquè cal fer alguna cosa urgent”.