Concedits 225 ajuts per a millora energètica d'edificis

L’Oficina Local d’Habitatge ha tramitat fins ara 635 sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis del municipi de Lleida, per a un total de 1.052 habitatges. Aquestes subvencions les atorga l’Agència d’Habitatge de Catalunya i compten amb finançament de fons Next Generation. Del global d’expedients rebuts, 225 han estat resolts favorablement i els ajuts concedits sumen un import de 823.596 euros.

La Generalitat ha ampliat el termini per poder demanar aquestes subvencions entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2025. La dotació pressupostària per a tot Catalunya és de 17,6 milions, per a tres línies d’ajuts diferents. La major part correspon al programa 3, que està destinat a actuacions de rehabilitació per a la millora energètica d’edificis, amb 14.940.000 euros. El programa 4, amb una dotació d’1.198.851,65 euros, finança obres a l’interior dels habitatges i el programa 5, amb 1.500.000 euros, se centra en ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent, un estudi tècnic sobre les seues característiques que proporciona instruccions per al seu manteniment i detalla actuacions per aconseguir millores energètiques.

Les peticions es tramiten online i també es pot demanar cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana, al carrer Cavallers.