Multes per error al Camp d'Esports de Lleida per aparcar en dia de mercat... quan no hi havia mercat

La Guàrdia Urbana de Lleida va imposar multes per error a diversos vehicles que la matinada del dijous 26 de desembre, dia de Sant Esteve, estaven estacionats al pàrquing del Camp d'Esports. Habitualment, està prohibit aparcar en aquesta zona els dijous entre les 00.00 i les 17.00 hores, ja que és on s'instal·la el tradicional mercadillo setmanal. No obstant això, aquell dia no es va celebrar el mercat en ser festiu.

Malgrat això, agents de la Guàrdia Urbana van procedir a multar els cotxes aparcats, imposant sancions de 100 euros, que queden en 50 amb la reducció corresponent. A més, una desena de vehicles van ser traslladats al dipòsit municipal. Segons afirma un dels afectats, cap a les quatre de la matinada el pàrquing estava pràcticament ple i "tots els cotxes tenien un paper amb la multa".

Des de la Paeria de Lleida han lamentat "les molèsties ocasionades" i han explicat que "els expedients de denúncia no es tramitaran, i si s'han de pagar les sancions es tornarà l'import de la multa". Així mateix, han afegit que els propietaris dels vehicles portats al dipòsit els van poder retirar sense càrrecs, un tràmit que habitualment té un cost de 154,80 euros.

Aquesta errada per part de la Guàrdia Urbana ha generat malestar entre els afectats, que s'han vist perjudicats per unes sancions imposades indegudament en un dia festiu en què el mercat no es va celebrar.