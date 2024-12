Un any de presó per haver tocat els pits a una companya de feina

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida ha condemnat un home a un any de presó per un delicte sexual per tocar els pits a una companya de feina després de sortir tots dos de festa. El tribunal confirma la pena imposada en primera instància pel Jutjat Penal 3 de Lleida i rebutja el recurs presentat pel condemnat, tot i que encara pot acudir al TSJC. A banda de la pena d’un any de presó, l’Audiència confirma la prohibició d’aproximació a menys de 200 metres de la víctima, amb qui tampoc es podrà comunicar durant dos anys. Així mateix, l’haurà d’indemnitzar amb 1.000 euros pels danys causats.

La sentència indica que els fets van tenir lloc el novembre del 2021 quan, segons va denunciar la víctima, va sortir amb l’acusat, amb el qual mantenia una relació d’amistat al ser company de feina i “com que havien begut bastant i no es trobava en condicions de conduir, va decidir dormir a casa seua”. En un moment donat, segons va relatar la víctima, “va notar com l’acusat li va pujar la roba, li va descordar el sostenidor i li va tocar els pits fins que ella el va empènyer, tornant l’home a tocar-li els pits, fins que va aconseguir desempallegar-se’n i abandonar l’habitatge”. Segons el relat de la dona, a l’arribar a casa seua es va tancar al lavabo fins que el seu company de pis la va escoltar plorar i li va explicar el que havia passat. L’Audiència dona “plena credibilitat” al testimoni de la víctima, sense apreciar l’ànim espuri que va al·legar l’acusat en el seu recurs. Segons el tribunal, la condemna es basa en un material probatori lícitament obtingut i de prou entitat per destruir la presumpció d’innocència.

Val a recordar que en els primers vuit mesos de l’any els Mossos d’Esquadra van registrar 239 denúncies per delictes contra la llibertat sexual a les comarques de Lleida, un 9% més que en el mateix període de l’any anterior.

Així mateix, les actuacions de l’Institut de Medicina Legal de Lleida en casos d’agressions sexuals van augmentar l’any passat un 48,6 per cent, amb un total de 165 reconeixements a víctimes.