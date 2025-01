La grip a Catalunya continua en augment i es preveu que el pic s’assoleixi d'aquí a una o dues setmanes

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La grip a Catalunya es manté en “marcat ascens” amb 294 casos per 100.000 habitants i supera el nivell de transmissió moderat, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC), corresponents a la setmana passada i actualitzades aquest dimarts. En declaracions a l’ACN, el subdirector general de Vigilància Epidemiològica, Jacobo Mendioroz, preveu que el màxim de contagis arribi “probablement la setmana que ve o la següent”. També demana “protegir” les persones grans i reconeix que voldrien que la cobertura vacunal fos més alta en aquests grups; més en una temporada amb una “bona coincidència” entre la vacuna i les soques circulants i en què esperen que la protecció sigui “superior a anys anteriors”.

El Departament de Salut preveu que la transmissió de la grip continuï en ascens i que d'aquí a “set o deu dies”, aproximadament, es registrin els nivells màxims de contagis de la temporada, assenyala el subdirector general de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Jacobo Mendioroz. “La grip està circulant amb força intensitat. Menys que en temporades anteriors, però és un moment en què circula bastant”, afirma.

Segons les dades del SIVIC, durant l’hivern passat -quan la grip ja va circular de manera molt similar als anys anteriors a la pandèmia de la covid-19-, va ser en aquests primers dies de l’any quan es van assolir el màxim de contagis. “Aquest any vam veure el canvi de tendència que marca l’inici de la temporada de la grip una mica més tard i per això segurament el pic també es retardarà”, indica Mendioroz.

Una altra de les dades que recull el SIVIC són els diagnòstics de grip a l’atenció primària: del 30 de desembre al 5 de gener, s’han diagnosticat als CAP 155 casos per 100.000 habitants (el llindar alt se situa en els 169 casos), mentre que la setmana anterior aquesta taxa s’havia situat en 93. Pel que fa a les hospitalitzacions amb mostra positiva de grip, un 69% són majors de 60 anys.

Pel que fa al virus respiratori sincicial (VRS), el principal causant de les bronquiolitis en infants, es manté estable amb 103 casos per 100.000 habitants i això indicaria el final de la fase ascendent del pic epidèmic d’aquesta temporada. És el segon any en què s’immunitza els nadons de fins a sis mesos del VRS i l’impacte del virus és “molt menor que en temporades anteriors”, observa el subdirector general de Vigilància Epidemiològica. D'altra banda, la transmissió de la covid-19 es manté a nivell basal.

Poc més de la meitat de les persones grans s’ha vacunat de la grip aquest any

El 64% de les persones majors de 80 anys s’han vacunat de la grip i el 51% dels que tenen entre 70 i 79 anys. En el cas de la cobertura vacunal de la covid-19, és del 55% per els majors de 80 anys i del 40% entre les persones entre 70 i 79 anys.

Com en anys anteriors, la campanya de vacunació d’aquesta temporada es fa conjunta amb la de la covid-19 i s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions d’aquestes malalties, sobretot persones grans i dones embarassades. La vacunació també es recomana a altres grups de risc i a les persones que poden contagiar persones en situació de vulnerabilitat, com són els professionals sanitaris.

Mendioroz assegura que aquestes cobertures vacunals de la grip no són “especialment diferents” a les d’anys anteriors però afegeix que els agradaria que fossin més altes entre les persones grans, que són sobretot les que poden patir complicacions de la malaltia.

El responsable de Vigilància Epidemiològica destaca, a més, que la vacuna que s’administra aquesta temporada “coincideix molt bé” amb els virus que estan circulant. La composició de la vacuna de la grip es decideix cada any en funció de les soques que van circular en la temporada passada i, durant els mesos que passen, el virus experimenta “unes mutacions que poden ser menors o majors”, indica. “Les soques que fins ara hem registrat estan contingudes en la vacuna i per tant podem esperar que la protecció que està conferint sigui superior a les d'anys anteriors”, afegeix.

Mendioroz demana "protegir entre tots" les persones vulnerables i "no assumir" a nivell social que la grip cada any els pugui causar complicacions. “Hauríem d’intentar canviar el paradigma de tenir epidèmies de la grip que afectin els més grans”, diu.

La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha dit que no es preveu prendre mesures extraordinàries, i que les dades de Salut indiquen que les xifres d’infeccions no superen les d’altres anys en aquesta època de l’hivern. En tot cas, ha insistit en la necessitat de la vacunació contra la grip i la covid per a les persones més vulnerables.

Situació a l'Hospital Arnau de Vilanova i atenció primària de Lleida

A les urgències hospitalàries de l’Hospital Arnau de Vilanova i l’atenció primària d’urgències de Lleida hi ha la situació habitual per l’època d’hivern, amb alta activitat per infeccions respiratòries. En els darrers dies s’ha incrementat la pressió assistencial però encara no estan al nivell màxim. El servei d’urgències de l’Arnau de Vilanova i el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) han implementat un sistema basat en intel·ligència artificial que indica als pacients quin dels dos centres d’urgències és el més adequat per atendre’ls en funció de la gravetat dels seus símptomes. L’eina, publicada a la web de l’hospital, és pionera a Catalunya i es basa en el procediment de la derivació inversa per optimitzar els recursos sanitaris i millorar l’experiència del pacient.