Les concertades han de finançar beques menjador

Els centres educatius concertats alerten que “hem d’anticipar els imports de les beques menjador a les empreses que presten el servei perquè el Consell Comarcal es demora entre tres i quatre mesos en els pagaments”. La directora de Maristes, Mary Rius, explica que en el seu cas l’últim curs van arribar a anticipar beques per un valor de 60.000 euros. “Cada any tenim més alumnes amb necessitats especials, igual que la pública, i és difícil d’assumir”, afegeix. Rius i representants de la resta d’escoles concertades de la ciutat es van reunir ahir amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, per exposar-li les seues preocupacions. “Ens ha explicat que en un mes posarà en marxa una brigada immediata de neteja, una persona amb qui podrem contactar si detectem que l’entorn dels centres està brut o hi ha algun desperfecte”, va indicar Rius.