Familiars dels morts a la Segarra: “Deien que no podien respirar més, l’Omar fins i tot es va acomiadar per telèfon”

Camilo López, cosí d’un dels homes morts en l’incendi, va explicar que “ahir [dimarts per al lector] Omar Fabián Agudelo va trucar a la seua filla gran dient-li que no podia respirar, li va enviar la ubicació, però no hi podíem accedir pel foc”. Després es van trobar amb els Agents Rurals i els Bombers. “Amb la seua ajuda, hi vam poder accedir, però ja era molt tard, tot estava cremat, era increïble, fins que vam trobar el cotxe,” va indicar.

Va afegir que “llavors teníem l’esperança que els dos estiguessin bé, però uns metres més enllà vam veure que no, va ser molt dur”. López va destacar que “ha estat una pèrdua molt gran, ha estat molt dur per a la nostra família”. Segons López, “els dos demanaven ajuda, deien que no podien respirar més, l’Omar fins i tot es va acomiadar per telèfon, però no ens ho esperàvem”.

Pel que sembla, el treballador va trucar al seu cap, Jordi Esteve, dient-li que no es trobava bé, i el segon va anar a buscar-lo. Les víctimes van ser trobades juntes en un camí de Coscó, nucli d’Oliola, a prop de Renant, on hi ha la granja.

El totterreny amb què anaven va quedar embussat amb unes pedres en un marge. Per instint, els dos homes haurien sortit i van començar a córrer, però no van aconseguir escapar.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s’ha fet càrrec de la investigació.