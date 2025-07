Les dos víctimes mortals del virulent incendi de Torrefeta: el treballador d'una granja i el ramader que el va anar a rescatar

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Les dos persones trobades mortes a Coscó, nucli d'Oliola, per l'incendi de Torrefeta i Florejacs són el propietari d'una explotació agrària, d'uns 30 anys, i un treballador. Les dos víctimes són veïnes del nucli de Renan, pertanyent al municipi d'Oliola. Segons sembla, el propietari de l'explotació hauria intentat anar a rescatar el treballador, que estava a la granja i que s'havia vist afectat pel fum.

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que el treballador es trobava a l'explotació agrària i en algun moment es va començar a trobar malament pel fum. Va ser llavors quan el propietari de la instal·lació va anar a buscar-lo i haurien quedat atrapats en una zona rocosa amb el vehicle en què intentaven marxar. Haurien sortit del vehicle i ja no van poder marxar de la zona.

Minut de silenci i dol oficial a Agramunt

Un moment del minut de silencia a la plaça de l'Església d'Agramunt.Laia Pedrós

L'ajuntament d'Agramunt, on també tenia residència el ramader mort al foc, ha convocat un minut de silenci aquest migdia per les morts en l'incendi i ha decretat dos dies de dol oficial, durant els quals se suspenen els actes institucionals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat present en el minut de silenci i ha parlat amb familiars de les víctimes. També han assistit al minut de silenci la consellera d’Interior i Seguretat, Núria Parlon; així com l’alcaldessa del municipi, Sílvia Fernàndez, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, entre altres representants institucionals.

Els Bombers no confien poder controlar el foc almenys fins al vespre

Els Bombers de la Generalitat no creuen que l'incendi de Torrefeta i Florejacs es pugui controlar almenys fins al vespre. El cap d'intervenció del cos, Albert Castellet, ha dit que esperen poder controlar el foc "quan baixi la temperatura", ja que al migdia serà "difícil", perquè amb el pic de calor es podrien reproduir petites represes. Ha afegit que l'objectiu és controlar aquestes represes i evitar la simultaneïtat de focs que es podria produir tenint en compte l'alt risc.

Els Agents Rurals xifren en 5.300 les hectàrees afectades pel foc

D'altra banda, els Agents Rurals han xifrat provisionalment en 5.300 les hectàrees afectades pel foc. Aquesta àrea s'estén pels municipis de Torrefeta i Florejacs, Vilanova de l'Aguda, Cabanabona, Oliola i Agramunt; a les comarques de la Segarra, la Noguera i l'Urgell.

La principal preocupació dels Bombers se centra ara en el flanc dret de l'incendi, on hi hauria "potencial" per estendre's per la vall del Segre. Castellet ha insistit que per això és important controlar les represes que hi puguin haver i evitar que el foc s'estengui.

Els Bombers treballen aquest matí amb 35 dotacions terrestres i cinc aèries. Castellet ha explicat que es mantindrà aquest dispositiu "almenys fins que baixi la temperatura"; i si poden donar l'incendi per controlat a la nit, el reduirien.

Pel que fa a l'origen, ha afirmat que "sembla que hi ha alguna maquinària" per la zona, però ha dit que són els Agents Rurals els que acabaran de determinar què va passar.

L'incendi de Sanaüja afecta una superfície de 70 hectàrees

D'altra banda, l'incendi de Sanaüja, també a la Segarra, afecta una superfície de 70 hectàrees, segons dades dels Agents Rurals. El cos està investigant les causes d'aquest foc, que es va originar dimarts a la tarda i que els Bombers van donar per controlat cap a la mitjanit.