Salvador Illa, sobre l'incendi de la Segarra: "són focs que no són com abans"

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest dimecres el Centre de Comandament Avançat de Guissona per avaluar la situació del gran incendi que ha afectat la Segarra. Durant la seva compareixença, Illa ha destacat que el foc ja està estabilitzat, però ha advertit que la situació segueix sent delicada a causa de les altes temperatures previstes per avui.

En la seva intervenció, el president ha agraït la tasca dels cossos d'emergència que han participat en l'extinció de l'incendi, especialment als Bombers, Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i policies locals. Ha fet una menció especial als pagesos i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), que segons ha assenyalat, han tingut un paper clau en les tasques d'extinció.

Illa ha lamentat profundament la pèrdua de dues persones que han mort a conseqüència de l'incendi i ha traslladat el seu condol als familiars. També ha informat que dos bombers han resultat ferits lleus durant les tasques d'extinció, si bé s'estan recuperant favorablement.

La magnitud d'un incendi fora de capacitat d'extinció

El president ha volgut alertar sobre la perillositat dels incendis actuals, que ha qualificat com a "focs que no són com abans". Segons ha explicat, l'incendi de la Segarra va generar un pirocúmul de 17 km d'alçada i es va propagar a una velocitat de 28 km/h en alguns moments, fet que el va convertir en un foc "fora de capacitat d'extinció".

"Quan t'expliquen de primera mà com evoluciona un foc d'aquestes característiques, se't posa la pell de gallina", ha afirmat Illa, qui ha insistit que davant d'aquest tipus d'incendis, l'estratègia no pot ser simplement apagar-los, sinó protegir-se i minimitzar danys.

Mesures preventives i avaluació de danys

Les autoritats treballen ara en dues línies principals: perimetrar i "blanquejar" tot el foc, una tasca especialment delicada a causa de les altes temperatures previstes per avui, i inventariar totes les afectacions. Els Agents Rurals estan investigant l'origen de l'incendi i avaluant els danys ocasionats, que han afectat principalment terreny agrícola.

El president ha agraït a la població el seguiment de les tres ordres successives de confinament que es van donar durant l'emergència, que van afectar unes 14.000 persones a les 17:50 hores. "El més segur és seguir sempre les indicacions, encara que sembli contraintuïtiu", ha recalcat.

Un estiu de risc i la necessitat de prevenció

De cara al futur, Illa ha advertit que Catalunya s'enfronta a un estiu complicat en matèria d'incendis i ha demanat "moltíssima prudència" a la ciutadania. Ha apuntat també a la necessitat de reflexionar sobre la gestió forestal al país, assenyalant que Catalunya té massa massa forestal i cal apostar més pels mosaics que combinen zona agrícola amb zona forestal com a millor prevenció.

Segons les dades facilitades, l'incendi ha afectat un perímetre d'unes 5.300 hectàrees, tot i que no tota aquesta superfície ha quedat cremada. Les autoritats continuaran avaluant la situació al llarg del dia i actualitzant la informació disponible.