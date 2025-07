L'alcalde de Torrefeta explica com va viure el devastador incendi de la Segarra

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Josep Maria Castella, alcalde de Torrefeta i Florejacs, ha compartit amb SEGRE amb detall la seva experiència durant el virulent incendi que ha afectat la comarca de la Segarra . El batlle ha descrit la situació com un moment de gran impotència, especialment durant les primeres hores quan el foc avançava sense control i abans que els serveis d'emergència poguessin arribar a la zona.

"Sobretot amb impotència", va explicar Castella sobre els primers moments del foc. "De seguida que vam saber que hi havia foc, vaig arribar ràpidament a Palou perquè veiem el foc allà". L'alcalde va relatar com inicialment el foc semblava estar controlat per quatre tractors, però la situació es va complicar quan les flames es van dirigir cap a masies aïllades com Mas Farell i Mas de Forniga, prop de la carretera de Sanaüja a Salvanera.

Un dels moments més crítics va ser quan el foc va passar per sobre del Mas Farell amb la mare i la filla dins de la casa, mentre el fill intentava apagar les flames amb un tractor. Miraculosament, ni la casa ni les granges van patir danys. "No se'ls va cremar res, ni la granja, que també tenen granja. Ni la casa tampoc. Res", va afirmar l'alcalde.

La ràpida propagació del foc

Després d'aquest episodi, les flames van continuar en direcció a Vilalta. L'alcalde es va dirigir cap a la masia Passeres, on alguns veïns de Salvanera i altres persones ja estaven combatent el foc. Allà van aconseguir controlar les flames a uns 200 metres de la masia i les granges.

La situació es va agreujar considerablement quan va començar una forta tempesta de vent. "Vilalta el teníem allà a 500 metres i vam veure com s'encenien dues cases", va explicar Castella. Afortunadament, l'arribada d'una avioneta va permetre extingir aquest focus, però el foc ja havia pres una dimensió incontrolable.

Un incendi sense precedents

Aquest devastador incendi, que es va originar aquest dimarts a Torrefeta, va arrasar aproximadament 6.500 hectàrees, va provocar la mort de dues persones a Coscó (Oliola) i va obligar a confinar unes 20.000 persones de diverses poblacions de la Segarra, l'Urgell i la Noguera.

Les flames es van propagar a una velocitat de fins a 30 quilòmetres per hora en alguns trams i van generar un pirocúmul de 19.000 metres d'altura, un fenomen de dimensions mai observades a Catalunya ni a Europa. El fum i les cendres van arribar fins a la ciutat de Lleida, a uns 60 quilòmetres de distància, i fins i tot a l'Aragó.

Malgrat la magnitud de la tragèdia, l'alcalde Castella va confirmar que al municipi de Torrefeta no es van cremar granges, tot i que va haver-hi rumors sobre possibles afectacions a explotacions ramaderes en altres localitats properes com Sanaüja.

Les dues víctimes mortals de l'incendi van ser un ramader d'uns 30 anys i un dels seus treballadors, veïns de Renant (nucli d'Oliola). Segons va transcendir, el propietari de la granja hauria intentat rescatar el seu treballador, que es trobava a l'explotació i s'havia vist afectat pel fum.